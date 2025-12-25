「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２５日午後１時現在でアサカ理研<5724.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



アサカ理研は廃棄される電子機器のデバイスに含有される貴金属、いわゆる「都市鉱山」から独自技術を使って貴金属を回収する事業を手掛けており、金・銀・白金・銅市況が軒並み最高値圏で推移するなか、関連有力銘柄として再脚光を浴びている。また、中国の輸出規制で世界の関心が高まったレアアースでもリサイクルに関する研究開発を積極推進していることで、マーケットの注目度が高い。



出所：MINKABU PRESS