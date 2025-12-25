平和堂がマイナスに転じる、第３四半期最終利益は１１％減 平和堂がマイナスに転じる、第３四半期最終利益は１１％減

平和堂<8276.T>がマイナスに転じている。午後１時３０分ごろに発表した第３四半期累計（２月２１日～１１月２０日）連結決算が、売上高３３５８億７４００万円（前年同期比３．０％増）、営業利益８６億１６００万円（同１．８％増）、純利益５９億３００万円（同１０．７％減）と最終減益となり、営業利益も９～１１月期では同１７．２％減と減益で着地したことが嫌気されている。



平和堂単体では既存店客数が同０．８％増、客単価が同２．３％増とともに前年実績を上回り好調に推移したことで売上高は伸長したものの、人件費や建築資材、光熱費などのコスト上昇や業態を越えた企業間競争の激化などが利益を圧迫。また、前年同期に投資有価証券売却益を計上していた反動もあり最終減益となった。



なお、２６年２月期通期業績予想は、売上高４５６０億円（前期比２．５％増）、営業利益１４５億円（同８．５％増）、純利益１０８億円（同０．７％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS