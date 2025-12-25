今シーズンの『最優秀育成クラブ賞』がFC東京に決定！　3年連続5度目の受賞に

Jリーグは25日、今シーズンの『最優秀育成クラブ賞』がFC東京に決定したことを発表した。



今回の発表によると、2025シーズンの『最優秀育成クラブ賞』がFC東京に決定。3年連続5度目の受賞となった。同賞は、アカデミーからトップチームへの選手輩出数や、アカデミーに在籍した21歳以下の対象選手の公式戦出場時間を評価基準とし、2025シーズンにおいて最も高い実績を示したクラブに贈られる、と併せて伝えている



詳細は以下の通り。



2025Jリーグ 最優秀育成クラブ賞

▼受賞クラブ：FC東京（3年連続5回目）

※過去の受賞歴 2010年、2017年、2023年、2024年

▼正賞:トロフィー

▼副賞：宮崎牛1頭分と完熟きんかん「たまたま」

※提供 より良き宮崎牛づくり対策協議会、みやざきブランド推進本部