中森明菜の名曲「DESIRE -情熱-」を、話題の“リバイバル”音楽プロジェクトが大胆に再構築！エレクトロとジャズが交差する “新世代の情熱”

“リバイバル”音楽プロジェクト『Newtro-ニュートロ-』が、中森明菜「DESIRE -情熱-」を大胆に再構築。「DESIRE -情熱- × LE GRAND RETOUR feat. 中嶋イッキュウ」MVが、12月26日18時よりYouTubeにてプレミア公開される。

■中森明菜「DESIRE -情熱-」が、ジャンルや世代を超えて響くモダンなアレンジに

『Newtro』は、アーティストやイラストレーターによって「過去（Retro）の名曲」を再構築し「現在や未来（New）」に新しい作品として生み出す音楽プロジェクト。古き良きモノと新時代が混じり合い、新しいクリエイティブが生まれる”交差点”を中心とした「近未来都市」を舞台に、楽曲の世界観や空気感に合わせたクリエイティブを通じて、作品を世界に発信している。

「DESIRE -情熱- × LE GRAND RETOUR feat. 中嶋イッキュウ」は、そんな『Newtro』の第47弾となる最新作。原曲「DESIRE -情熱-」は、1986年にリリースされた中森明菜の代表曲。エッジの効いたサウンドと強烈な存在感を持つこの楽曲は、約40年を経た今でも多くのリスナーの記憶に深く刻まれ続けている。

今回『Newtro』が挑んだのは、この名曲を “ジャンルや世代を超えて響くモダンなアレンジへと大胆に生まれ変わらせること”。

その再解釈を担ったのは、サックスと鍵盤を武器にジャズとエレクトロを横断するユニット、LE GRAND RETOUR。原曲のエキゾチックな高揚感をあえて再構成し、ミニマルなリズム、鋭利なエレクトロの質感、ジャズ的な即興性を融合させた挑戦的なサウンドへと仕上がった。静かに燃え続ける低音の脈動や、緊張感あるサックスのフレーズが「DESIRE」が持つ情熱をまったく新しい角度から浮かび上がらせている。

ボーカルを務めるのは、中嶋イッキュウ（tricot／ジェニーハイ）。原曲の力強いメロディを尊重しながらも、熱量をウィスパーボイスへと繊細に置き換えた挑戦的なアプローチによって、感情を内側からにじませるような新たな“情熱”の表現に挑戦。エレクトロとジャズが交錯するサウンドの中で、イッキュウの声が持つしなやかさと鋭さが際立ち、唯一無二の世界観を形成している。

LE GRAND RETOURの実験精神と、中嶋イッキュウの深い表現力が交差することで生まれた『Newtro』流の「DESIRE」。時代を象徴する名曲が、いま再び――そしてまったく新しい姿で息を吹き返した。

キービジュアルのイラストを手掛けたのは、京都市在住のイラストレーター、たる。たるは「今回、楽曲『DESIRE -情熱-』から感じた、甘美で少し艶のある雰囲気を意識してイラストを制作しました。音楽と共に、夜の空気感をイラストからも感じていただけたら嬉しいです！」と語っている。

■日本のポップミュージックの魅力を伝える『Newtro』発のプレイリストが登場

本作の公開に併せ、Newtroではこれまでカバーしてきた日本のポップミュージックを代表する楽曲群をまとめたプレイリスト『Timeless Japanese Pop / 時代を超えて響く、日本のポップス』を公開。

「DESIRE -情熱-」を起点に、夜、都会、情熱、余韻といったキーワードを軸にセレクトされた楽曲たちは、

時代や世代を超えてなお人々の心を捉え続ける日本のポップミュージックの魅力を改めて浮かび上がらせている。Newtroが提示する“過去と現在が交差する音楽体験”を、作品単体だけでなく、プレイリストという形でもぜひ体感してみよう。

LE GRAND RETOUR OFFICIAL SITE

https://legrandretour1986.amebaownd.com/

中嶋イッキュウ OFFICIAL X

https://x.com/oyasumi_ikkyu

MUSIC ON! TV（エムオン!）『Newtro-ニュートロ-』番組サイト

https://www.m-on.jp/program/detail/newtro/

『Newtro-ニュートロ-』公式YouTube