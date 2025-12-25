Snow Manの向井康二と、タイの人気俳優マーチ＝チュターウット・パッタラガムポン（以下、マーチ）がW主演を務めたドラマ『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』が、タイ最大級の日本総合イベント「バンコク日本博2025（NIPPON HAKU BANGKOK）」で日タイ友好名誉賞を受賞した。

マーチは自身のInstagramを更新し、受賞の喜びを伝えるとともに、向井とのテレビ電話の様子も公開している。

■向井康二＆佐久間大介とテレビ電話をするマーチ

マーチは、ベッドに横たわりながら向井のぬいぐるみにトロフィーを見せるショットや、日本語でメッセージを語る動画などを投稿。

さらに、向井とテレビ電話をしている様子を収めた写真も公開した。下段には、嬉しそうにトロフィーを掲げるマーチの姿が写り、上段には向井と佐久間大介が登場。ふたりは『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』東京ドーム公演の舞台裏とみられる場所で、白と黒のパーカー姿で笑顔を見せている。

■向井康二「マーチくん！！！ありがと！会いたいぜ！」

この投稿に向井も反応。Instagramのストーリーズで引用し、「マーチくん！！！ありがと！会いたいぜ！」「ほんで日本語うまい！笑 練習してくれたんかな？ありがと」と、喜びと感謝を込めたメッセージを送った。

SNSでは、「受賞おめでとう」「大好きなドラマ」「日本語とってもお上手」「まちゅこじもさくこじも尊いの」「こーじのぬい持っててかわいい」「かわいさの破壊力すごい」など、多くの反響が寄せられている。

■向井康二×マーチの仲良しショット

