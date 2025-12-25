のん、クリスマスコーデを披露！ボルドーカラーのセットアップに「美しい」「最高のプレゼント」
のんが12月24日にアメーバオフィシャルブログを更新。最新のクリスマスショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
■「丹精こめてクリスマスの写真を撮りました」（のん）
この日、「プレゼントを楽しみに」と題してブログを更新したのん。クリスマスツリーなどの絵文字を交えながら「Merry Christmas」と呼びかけ、「いつものチームで、丹精こめてクリスマスの写真を撮りました」と立体感のあるテクスチャーが印象的なボルドーカラーのセットアップに身を包み、シルバーのシューズを合わせたモードなクリスマスコーデ姿を披露した。
クリスマス仕様の小さなギフトバッグを手に、床に座ってカメラを見つめるカットや、両手でバッグを包み込むようなポーズ、横顔で視線を外したシリアスな表情など、可憐さと芯の強さが同居する仕上がりとなっている。
最後は「良い夜を」とコメントを添え、ブログを締め括った。
この投稿にファンから
「色っぽい」
「ワインレッドが素敵すぎます」
「めちゃくちゃカッコ良い写真」
「素敵なクリスマスプレゼントをありがとうございます」
「美しい」
「Happy Merry Christmas」
「最高のプレゼント」
「特別感」
などの声が寄せられている。
■関連リンク
のんオフィシャルブログ Powered by Ameba：記事タイトル「プレゼントを楽しみに」
https://ameblo.jp/non-official/entry-12951156271.html
のん OFFICIAL SITE
https://nondesu.jp/