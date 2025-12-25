日本フイルコン <5942> [東証Ｓ] が12月25日後場(14:00)に業績修正を発表。25年11月期の連結最終損益を従来予想の2億円の黒字→7.5億円の赤字(前の期は6.2億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。ただ、通期の連結経常利益は従来予想の8.5億円→9億円(前の期は11.3億円)に5.9％上方修正し、減益率が24.8％減→20.4％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した6-11月期(下期)の連結最終損益も従来予想の0.8億円の赤字→10.3億円の赤字(前年同期は0.7億円の黒字)に下方修正し、赤字幅が拡大する計算になる。



会社側からの【修正の理由】

2025年11月期の当社グループの業績につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益が前回発表予想を下回る見込みとなりました。こちらは、当連結会計年度末において、電子部材・フォトマスク事業に関し「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、将来の収益見込み等を踏まえて回収可能性の検討を行った結果、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当連結会計年度累計で減損損失として1,579百万円を計上する見込みとなったためであります。 (注)上記の予想につきましては、現時点における入手可能な情報に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

