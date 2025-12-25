14時の日経平均は58円安の5万286円、アドテストが119円押し下げ 14時の日経平均は58円安の5万286円、アドテストが119円押し下げ

25日14時現在の日経平均株価は前日比58.04円（-0.12％）安の5万286.06円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1130、値下がりは410、変わらずは59と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は119円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が44.12円、フジクラ <5803>が18.72円、イビデン <4062>が13.2円、良品計画 <7453>が8.42円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を37.10円押し上げている。次いでファナック <6954>が11.03円、ＴＤＫ <6762>が8.27円、第一三共 <4568>が7.22円、ソニーＧ <6758>が6.69円と続く。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位はパルプ・紙で、以下、金属製品、不動産、陸運と続く。値下がり上位には非鉄金属、鉱業、繊維が並んでいる。



※14時0分9秒時点



株探ニュース

