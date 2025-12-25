2011年にスタートし、今年で15年目を迎えた日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:35 生放送）。

2026年1月から、榊原郁恵が木曜シーズンレギュラーとして出演することが決定！これまでも「ヒルナンデス！」で「朝食が美味しい温泉宿巡り」や「バス1日乗車券の旅」などで活躍してきた榊原が、毎週木曜日のスタジオに登場する。榊原は、バラエティー番組や料理番組、旅番組など幅広い分野で活躍。夫は渡辺徹さん、長男は俳優の渡辺裕太で、明るく親しみやすい“国民のお母さん”のような存在として、これまで「ヒルナンデス！」でも数々のコーナーにゲスト出演をしてきた。

年明け1月8日（木）放送の「ヒルナンデス！」では、木曜レギュラー・横山裕（SUPER EIGHT）と一緒に東京都江東区の複合商業施設「有明ガーデン」を大調査。冬バーゲン開催中でお得に＆寒い冬でも屋内で暖かく過ごせる超人気スポットの魅力を探る。

■榊原郁恵 コメント

1月から木曜日のレギュラーに加わります。榊原郁恵です。

木曜日のあかねちゃんや横山くんとはよくロケに行かせて頂いてたので、勝手にヒルナンファミリーのつもりでいました(笑)

でもこの度、正真正銘のファミリーになれました。

60代代表として沢山の情報をお届け出来る様頑張ります。

より豊かな時間を過ごして頂けるヒントになれば嬉しいです！

