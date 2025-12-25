ÆüËÜ¤ÎµÄ°÷¤¬ÂæÏÑ¤Î¥Ñ¥ó¥ÀÂß½Ð¤ò²èºö¡©Ãæ¹ñ¤¬·Ù¹ð¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤ò¹×¤®Êª¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡×¡½¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯12·î24Æü¡¢¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¹á¹Á01¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬ÂæÏÑ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤òÆüËÜ¤ÎÆ°Êª¤È¸ò´¹¤¹¤ëÄó°Æ¤ò¼¨¤·¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤¬È¿È¯¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¾åÌîÆ°Êª±à¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¡×¤È¡Ö¥ì¥¤¥ì¥¤¡×¤¬ÍèÇ¯1·î¤ËÃæ¹ñ¤ØÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤«¤é¥Ñ¥ó¥À¤¬1Æ¬¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤Ü³ÎÄêÅª¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢ÆüËÜ¤Î°ìÉô¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¡¢ÂæÏÑ¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó¥À¤ÏÃæ¹ñËÜÅÚ¤«¤é´óÂ£¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºßÆüËÜ¤ÎÆ°Êª±à¤¬ÂæËÌ»ÔÆ°Êª±à¤È¤Î´Ö¤Ç¡ÖÆ°Êª¸ò´¹¡×¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¡¦ÂæÏÑ»öÌ³ÊÛ¸ø¼¼¤Î×Å·Ä²¸¡Ê¥Ý¥ó¡¦¥Á¥ó¥¨¥ó¡ËÊóÆ»´±¤¬24Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤³¤Î¥×¥é¥ó¤ò¡ÖÃÔ¿Í¤ÎÌ´¡×¤È°ì½³¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£×Å»á¤Ï08Ç¯¤Ë´óÂ£¤·¤¿¥Ñ¥ó¥À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæÂæ´Ø·¸¤ÎÊ¿ÏÂÈ¯Å¸¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤òÆüËÜ¤ËÕ»¤Ó¤òÇä¤ë¤¿¤á¤Î¹×¤®Êª¤È¤·¤Æ°·¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢Î¾´ßÆ±Ë¦¤Î·ã¤·¤¤ÅÜ¤ê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæËÌÆ°Êª±à
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤«¤é08Ç¯12·î¤Ë¡Ö¥È¥¥¥¢¥ó¥È¥¥¥¢¥ó¡×¤È¡Ö¥æ¥¢¥ó¥æ¥¢¥ó¡×¤Î¥Ú¥¢¤¬ÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ»ÔÆ°Êª±à¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¤¿¡£¥È¥¥¥¢¥ó¥È¥¥¥¢¥ó¤Ï22Ç¯¤ËÉÂ»à¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2Æ¬¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡Ö¥æ¥¢¥ó¥¶¥¤¡×¤È¡Ö¥æ¥¢¥ó¥Ð¥ª¡×¤Î»Ò¤¬¤ª¤ê¡¢Æ±»ÔÆâ¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÂæÏÑÂ¦¤â¥Ñ¥ó¥À´óÂ£¤ÎÊÖÎé¤È¤·¤Æ11Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥ï¥ó¥«¥â¥·¥«¤ä¥Ë¥Û¥ó¥¸¥«¤òÃæ¹ñËÜÅÚ¤ËÂ£¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆ°Êª¤ÎÁê¸ß¸ò´¹¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë