ACEes作間龍斗と下北沢で昼デート “出会って間もない年下男子”とカメラを片手に散歩
5人組グループ・ACEesの作間龍斗が、26日発売のファッション雑誌『CLASSY.』（光文社）2月号に登場する。人気企画「#TOKYO恋する1軒目」でデート風グラビアを撮影。このほど、誌面から先行カットが公開された。
【表紙カット】『CLASSY.』2月号の表紙を飾るのは⋯キュートな宮本茉由
今回のテーマは、「読めない人なのに安心する。静かに惹かれていく昼デート」。“出会って間もない年下男子”作間と行く、下北沢でのお昼デートを2パターン撮影した。
こちらは、ふとした瞬間の横顔をキャッチしたひとコマ。タコス店にて撮影を行ったが、自分で具材を包んで食べるDIYタコスに興味津々の作間。「これ（撮影じゃなくて）普通にお昼ごはんだ！」ともぐもぐ楽しんでいた。
もう1軒は、音楽好きが集まる街角のコーヒースタンドへ。店へ立ち寄る途中では、「カメラを片手に散歩」をイメージし、フィルムカメラで撮影する姿も。フォトグラファーとカメラトークに花を咲かせた。
その他、理想のデート、メンバーとのごはんエピソード、仕事へのスタンス、2月放送スタートのドラマ『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』についてのインタビューなど盛りだくさんの内容となっている。
