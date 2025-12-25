アイスホッケーで4大会連続5回目の五輪出場となる女子日本代表「スマイルジャパン」が25日、北海道苫小牧市でミラノ・コルティナ五輪に向けた代表候補選手発表会見を開いた。

今年2月の最終予選で3戦全勝を飾り、全競技を通じて日本勢で最初にミラノ・コルティナ五輪への出場が決定した。世界ランキング8位の日本は五輪で1次リーグB組に入り、同じ組はスウェーデン、ドイツ、フランス、イタリア。初戦は2月6日に同15位のフランスと対戦する。

会見の冒頭で飯塚祐司ヘッドコーチは、目標について「北京でベスト8止まりだった。それ以上の成績を収める。ベスト4に進出し、メダル獲得を目指す」と抱負を語った。その後にメンバーを読み上げた。

メンバーは23人。小池詩織（道路建設ペリグリン）、人里亜矢可（リンシェーピング）、浮田留衣（ダイシン）が4大会連続での選出となった。一方で初選出は11人。最終予選で3戦5発と大暴れした輪島夢叶（道路建設ペリグリン）、高校生の秋本なな（道路建設ペリグリン）や小平梅花（ダイシン）らが名を連ねた。

前回大会は1次リーグを突破して史上初となる決勝トーナメント進出を決めたが、準々決勝でフィンランドに1―7と大敗した。過去の五輪最高成績は6位となっている。米国、カナダという絶対的な2強がいる中でも、今大会で4強以上、そして悲願の表彰台を目指す。

