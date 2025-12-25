ロックバンドKANA-BOONが公式Xを更新。「KANA-BOONより大ニュース！！」と題して、手書きの文字で「KANA-BOON 新メンバー加入!! 来年から4人体制 よろしく!!」と記した文書を投稿しました。

【写真を見る】【 KANA-BOON 】 「新メンバー加入!! 来年から4人体制 よろしく!!」 ヨコイタカユキ(Gt)と関優梨子(Dr)が 正式メンバーとして加入





KANA-BOONの公式サイトでは、年が明けた1月1日に現メンバーの谷口鮪（Vo,Gt）と遠藤昌巳（Ba）に加え、新たに、ヨコイタカユキ(Gt)と関優梨子(Dr)が正式メンバーとして加入することが発表されました。







新メンバーのヨコイさん関さんは2023年末に旧メンバーの脱退により２人体制になったKANA-BOONを、2024年の活動再開時からサポートメンバーとして２年間支え、その間、リリース作品のレコーディングにも参加。メンバーと共にツアーやレコーディングを重ね、4人の信頼関係が深まっていく中で、今回の発表に至ったということです。



来年の2月からはこの4人の新体制で、47都道府県ツアーを開催することも決定しています。

【担当：芸能情報ステーション】