日本相撲協会は25日、理事会を開き、幕下以下力士による暴力行為に関し、師匠の木瀬親方（元幕内・肥後ノ海）と幕下以下の力士を処分したと発表した。

相撲協会は11月10日に木瀬部屋での暴行に関する匿名の情報を入手。勝ノ浦コンプライアンス部長（元幕内・起利錦）から調査を要請された木瀬親方は、暴行行為が発生した事実を確認した。これを受け、コンプライアンス委員会が事実関係を調査。暴行の内容に関して協会は「今年11月7日に木瀬部屋の九州場所宿舎にて力士Bが力士Aの財布の中から現金を盗んだのを確認したことから激高し力士Bをつかみ、その顔面を少なくとも5〜6回、力一杯手拳で殴打した。この暴行行為は、相撲協会暴力禁止規程第4条第5号（稽古以外において、暴力を振るい、または不当に器物を損壊する行為）に該当する」と説明した。

力士Bは、病院での治療は受けなかったものの、両眼の辺りにあざができるなどの怪我を負い九州場所を休場。力士Bにも現金を盗んだという落ち度が認められたが、過去にも力士Aから暴力を受けたことが複数の力士から確認されるなど常習性があったものと認定。コンプライアンス委員会は力士Aに関しては「出場停止2場所の懲戒処分が相当」との処分意見を理事会に答申した。なお力士Aは、自身の行為を深く反省し、自ら責任を取って引退することを決意し、木瀬親方に相談のうえ引退届を協会に提出している。

また、師匠の木瀬親方は11月7日のうちに力士Aからの報告を受けて暴行を把握したが、あくまで部屋内の内輪揉めで力士Aの一方的な暴力ではないと判断し相撲協会へ報告することを怠った「報告義務違反」を指摘された。コンプライアンス委員会は過去に懲戒処分歴があることを考慮し、降格処分が相当と判断したと答申した。

この日の理事会では、コンプライアンス委員会の処分意見及び理事会前に提出された引退届を踏まえ、力士Aについては、自主引退を認めてこれを受理するものの、懲戒処分とした場合は、出場停止2場所相当の事案であったことを確認した。また木瀬親方の懲戒処分については、降格（委員から年寄）とすることを決議し、処分を通知した。

相撲協会はリリースを通じ「今後は、全協会員に対し、暴力根絶を改めて伝えるとともに、師匠・年寄には、弟子の指導・監督の徹底、万一暴力が発生した場合の報告の徹底を通知する」と見解を発表した。