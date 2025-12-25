日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59）が24日深夜に放送され、タレントの伊集院光（58）が今、一番全力入れている番組が明かされる場面があった。

番組は動物たちがホモ・サピエンス（人間）の謎の行動・習性を研究していく“逆転アニマルバラエティー”。この日は1時間SPで、「千鳥」のノブをゲストに迎え、「業界人にコンサルしてもらおう！」をテーマに、MCとしての「番組の回し方」などについてトークした。

研究員の伊集院扮するブルドッグのヒカルが「ゴールデンっていうところでMCをするのが、MC系ホモサピの夢らしい。俺らもゴールデンの山登りたいじゃん。コツを教えろ」と質問。ノブは「いや、教えろというか、ヒカルなんかもうゴールデン中のゴールデン」と応じた。

これに、ヒカルは「バカ言え。俺の飼い主はな、今一番楽しくて全力入れてる仕事が、テレ東の深夜だぞ」とテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）を挙げた。

ノブも「はいはい、見ます見ます」。所長のロバート秋山扮するニホンザルのリュウも「おたくの飼い主楽しそうだよな」と納得。

ヒカルは「うちの飼い主、もう仕事長いんだけど、ゴールデンのMCなんか緊張しちゃってダメなんだ。らしさが全然出ない」とぶっちゃけて、笑わせた。