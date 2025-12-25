12月31日をもって退社することを発表しているフジテレビ藤本万梨乃アナウンサー（30）が25日、同局朝の情報番組「めざましテレビ」（月〜金曜午前5時25分）最後の出演となり、あいさつをした。

番組冒頭で伊藤利尋アナウンサー（53）が「クリスマスのめざましテレビなんですが、我々にとってはちょっとさみしい日でもあるわけでして…。藤本さん、今日、めざましテレビがラストの出演ですね」とコメント。藤本アナは「最後まで気負わずにね、明るく、元気にお伝えしたいと思いますのでよろしくお願いします」と話した。

そして番組のエンディングで伊藤アナが「6年間めざましテレビを担当してきました藤本さんが今日、番組を卒業することになります」と語った。そして19年の当時23歳の初登場時や、22年の北京オリンピック現地取材の様子などが流された。

伊藤アナから一言を求められると「こう振り返ると本当にいろんな経験をさせていただいて、いろんな顔をしていたなと思うんですが、めざましファミリー、そしてめざましテレビを見てくださる皆さんとともに過ごすことができた朝は本当に楽しくて幸せな6年間でした。来年からは一視聴者として、よりパワーアップしていくめざましテレビを楽しみに見たいと思います。本当に6年間ありがとうございました」と語り、笑顔で頭を下げた。伊藤アナが「本当、お疲れさまでした。そしてもちろん、我々もこれからの藤本さん応援したいと思います。お疲れさまでした」とエール。藤本アナは「ありがとうございました」と笑顔で締めくくった。

そして、続く情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）の冒頭、MCの谷原章介（53）が「サン！シャイン木曜日スタートです。藤本アナウンサー、本当にお疲れさまでした」と藤本アナをねぎらい、佐々木恭子（53）アナウンサーも「今までありがとうございます」と頭を下げた。

そして谷原が「笑顔が大好きでした僕は」とコメント。佐々木恭子アナが「さあ、そして…。急に言われると何かグッときましたけども…」と話した。すると谷原が「グッときてました？今」と聞き、佐々木アナは「だってほら…後輩の。一緒に仕事をしてきましたので」と語った。