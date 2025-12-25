Image: ニッケン刃物株式会社

ネットショッピングで注文した荷物が届いたとき、みなさんはどうしていますか？ まずはオープナーを探してダンボールを開封し、中身を取り出したら、今度は商品のタグを切るためにハサミを探す……。

そんな「道具の持ち替え」という小さな手間をなくしてくれるのが、「SEKI-TEX」です。

「スライド機構」で切り替えがスムーズ

「SEKI-TEX」は、一見するとスリムなハサミですが、本体のスライダーを操作して刃先を少しだけ出すことで、オープナーモードとして機能します。

刃の露出はあえて短く抑えられているので、中身の商品を傷つける心配を低減しつつ、ダンボールのテープだけをサクッとカットできます。

開封からタグ切り、封筒の開封まで、これ1本で完結。デスクの上にあれこれ道具を出さなくて済むので、ミニマルな環境を好む方には特におすすめです。

切れ味は関市の職人品質。テープのベタベタも防ぐ

「SEKI-TEX」は便利なギミックだけでなく、刃物としての基本性能も妥協なし。製造は刃物の名産地として知られる岐阜県関市のメーカー。「2段刃付け」と呼ばれる刃の先端を細かく研ぎ澄ます工程を経ているため、切れ味はとても軽やかです。

特長的なのが、刃の表面に施されたフッ素コーティング。粘着テープを切ったあと、刃に糊が残ってベタベタすることってよくありますよね。このコーティングのおかげで、粘着質のモノを切っても汚れが付きにくく、もし付いても布でサッと拭き取れます。

・ダンボールの開梱 ・厚紙のカット ・郵便物の開封

日常の「切る」シーンで、ストレスなく使い続けられる工夫が詰まっています。

握りやすくて、手入れも楽。長く付き合える道具

「SEKI-TEX」ハンドル部分は、少し変わったしずくのような形をしています。これは、利き手はもちろんいろいろな握り方に対応するためのデザイン。普通に指を通してもいいですし、外側から包み込むように持っても手に馴染みます。

左右非対称のためひっくり返して持つことでグリップ感が変わり、自分の手に合った握り方を見つけられる設計です。

デスクのペン立てに差しておいても邪魔にならないスリムなボディ。必要なときにサッと取り出し、カチッとスライドしてサッと開封。この一連の動作がスムーズになるだけで、ちょっと面倒な「開封の儀」も楽しくなりそうです。

日常の「切る」「開ける」を1本で完結させる「SEKI-TEX」。お得な割引販売期間が残りわずかとなっていますので、デスク周りをすっきりさせたい方、ぜひ一度チェックしてみてはいかがでしょうか？

