世界初公開の彫像、どちらも見逃すべからず。

ギンギラギンでメタリックな「セクシーロボット」シリーズで世界的に知られる、イラストレーターの空山基（そらやま はじめ）さん。ソニーの犬型ロボ「aibo」のデザインでも知られています。

空山基×『攻殻機動隊』

このたび空山さんが、SFマンガやアニメの金字塔『攻殻機動隊』に登場する草薙素子をモデルに新たな彫像2体を制作されました。それらは2カ所で開催される展覧会に1体ずつ展示されます。

見応えのある展覧会ふたつ

ひとつめは「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」。虎ノ門ヒルズ「TOKYO NODE（東京ノード）」にて、2026年1月30日（金）〜4月5日（日）の開催。

ふたつめの「SORAYAMA 光・透明・反射 -TOKYO-」は、上海で開催された空山さんご自身最大の回顧展。中央区京橋にあるCREATIVE MUSEUM TOKYOにて、2026年3月14日（土）〜5月31日（日）のスケジュールです。

ちょっと期間が被っていますが、余裕を持って別々の日でも良いでしょうし、気合を入れてハシゴするのも充実感がありますね。

SF世界観の文脈には必須の存在

空山さんの作品は、1978年にウィスキーの広告のために最初に描いたロボットから今日まで、SF界に多大な影響を与え続けてきました。音楽の世界でも認知度は高く、アメリカのロックバンド「エアロスミス」のアルバム『ジャスト・プッシュ・プレイ』にも作品が描かれているくらいです。

新作の彫像は、アート好きなら空山さんの画業を振り返れますし、『攻殻機動隊』好きにもサイバーパンクなロボ像は刺さることでしょう。

展示される2体は、鏡面および透明素材が織りなす複層的な反射光をまとっているとのこと。実物を目の当たりにしたらトンでもないインパクトなのでしょうね。

©Hajime Sorayama. Courtesy of NANZUKA ©Shirow Masamune / KODANSHA

Source: Instagram sorayama2026, 攻殻機動隊展, KODANSHA