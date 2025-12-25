¡Ú¥¤¥á¥¯¥é¤ÎÊ¸²½»Ë¡Á°ÊÔ¡ÛÀ¤³¦Åª¤ÊÌ¾ºîÊ¸³Ø¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ë¡Ä¡ÈÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¡É¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥á¥¯¥éÁðÁÏ´ü
ÌÑÁÛ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¥×¥ì¥¤¤ÎÀ¤³¦
¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥×¥ì¥¤¡×¤È¤Ï¡¢¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ä¾®Æ»¶ñ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥ë¡¼¥à¡Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¤¥ë¡¼¥à¡Ë¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢³Ø±à¡¢ÉÂ±¡¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀßÄê¤Ë±è¤Ã¤ÆÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³Ú¤·¤àÉ÷Â¯¥×¥ì¥¤¤Î£±¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¡£ÃËÀµÒ¤ÎÌÑÁÛ¤òºÆ¸½¤·Èë¤á¤¿´êË¾¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ºß¤âÉý¹¤¤ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥á¡¼¥¸¥×¥ì¥¤¤òÀìÌç¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÉ÷Â¯Å¹¤ò°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö¥¤¥á¥¯¥é¡×¤È¤¤¤¦¡£Àµ¼°¤ÊÌ¾¾Î¤ÏÏÂÀ½±Ñ¸ì¤Î¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥¯¥é¥Ö¡×¤À¡£¥¤¥á¥¯¥é¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï¡Ö¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ø¥ë¥¹¡×¤Î¤è¤¦¤ËË¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¤¥á¡¼¥¸¥×¥ì¥¤¤òÄó¶¡¤¹¤ëÉ÷Â¯Å¹¤Ê¤é¡¢¶È¼ï¤òÌä¤ï¤º¥¤¥á¥¯¥é¤òÌ¾¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥½¡¼¥×¡¢¥Ø¥ë¥¹¡¢¥Ô¥ó¥µ¥í¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ·¿¤«¤é¡¢¥Ç¥ê¥Ø¥ë¡¢¥Û¥Æ¥Ø¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿½ÐÄ¥·¿¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê±Ä¶È·ÁÂÖ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¤¥á¥¯¥é¥½¡¼¥×¡×¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥Ø¥ë¥¹¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¥¤¥á¥¯¥é¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤³¤½¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÂ¸ºß¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«Àõ¤¯¡¢¾¼ÏÂËö´ü¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤Ç·Ð±Ä¤¹¤ëÅ¹¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
Ê¿À®¤Ë¤Ê¤ë¤È¶Å¤ê¤Ë¶Å¤Ã¤¿¥×¥ì¥¤¥ë¡¼¥à¤òÈ÷¤¨¤¿Å¹¤ä¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¤½¤í¤¨¤¿Å¹¡¢ÆÃÄê¤Î°áÁõ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥³¥¹¥×¥ìÀìÌçÅ¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÁÂÖ¤ÎÅ¹¤¬ÅÐ¾ì¡£ÎáÏÂ¤Î¤¤¤Þ¤ÏÆüËÜÎóÅç¤Î¶ù¡¹¤Ë¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊÉ÷Â¯Å¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤â¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿½÷À¤È¥¤¥á¡¼¥¸¥×¥ì¥¤¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅ¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥á¥¯¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤É÷Â¯Å¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Ô¥ó¥µ¥í¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÅ¹¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê°áÁõ¤òÍí¤á¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òËè·î¤Î¤è¤¦¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Ï³ä°ú¤È¤È¤â¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥á¡¼¥¸¥×¥ì¥¤¤ÎÎ®¹Ô¤ÏÎ¢É÷Â¯¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ï©¾å¤«¤é½÷À¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ëÂçºå¤ÎÈôÅÄ¿·ÃÏ¤È¾¾Åç¿·ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤¬¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÏÍ¸ú¤Ê½¸µÒ¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤¹¤Ã¤«¤êÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»þÂå¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ÎºÙÊ¬²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥È¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×¡Ö¸Ó¡Ê¤Ï¤«¤Þ¡Ë¡×¡ÖÎ°µåÌ±Â²°áÁõ¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë½Ð¸½¡£³ØÀ¸ÉþÉ÷¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢É÷Â¯¶È³¦¤Ç¤âÀ©Éþ¥³¥¹¥×¥ì¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅöÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢É÷Â¯¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¥×¥ì¥¤¤ÎÎò»Ë¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î±Ç¤·¶À¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥á¥¯¥é¤ÎÊÑÁ«¤òÊ¸²½Åª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¥¬¥¤¥É¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÆÃ°Û¤ÊÀ®¤êÎ©¤Á¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉË¤«¤ÊÁÛÁüÎÏ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¿Ê²½¤ÈÈ¯Å¸¤ÎÍÍ»Ò¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ë¶ÈÂÖ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ò¡¢»þÂå¤òÄÉ¤Ã¤Æ½ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¤Ï¥Ô¥ó¥µ¥í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¥×¥ì¥¤¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤ÎÍ·³Ç¤Ë¤¹¤Ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÀ¼£18¡Ê1885¡ËÇ¯¡¢ÀÅ²¬»Ô¤ÎÆóÃúÌÜÍ·³Ç¤Î¡ØË©ÍéÏ°¡Ù¤Ë¡ÖÍÎÁõ¸«À¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ç¤¡¢ÍÎÁõ¤Î¾«µ¸¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¥Ï¡¼¥Ö¥ë¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡×¡Ö¥¤¡¼¥¹¥È¡×¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤Î¸»»áÌ¾¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¿Íµ¤¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüÏªÀïÁè¤Ç½é¤á¤Æ2000¿Í°Ê¾å¤Î½÷À´Ç¸î»Õ¤Î½¾·³¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´Ç¸î»Õ»Ñ¤Î¾«µ¸¤¬Á´¹ñ¤ÇÎ®¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Àï¸å¤ÎÀÉ÷Â¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤ÎÁÄ·¿¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥µ¥í¡¢¥È¥ë¥³É÷Ï¤¡Ê¸½ºß¤Î¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¡Ë¡¢SM·Ï¥Õ¡¼¥¾¥¯¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¤Ï¥Ô¥ó¥µ¥í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¼ÏÂ33¡Ê1958¡ËÇ¯¤ÎÇä½ÕËÉ»ßË¡´°Á´»Ü¹Ô¸å¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤¬¥Í¥°¥ê¥¸¥§¤òÃåÍÑ¤¹¤ëÅìµþ¤Îà¥Í¥°¥ê¥¸¥§¥µ¥í¥óá¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥ë¥³É÷Ï¤¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¾¼ÏÂ46¡Ê1971¡ËÇ¯¡£ÍâÇ¯¤ËÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¹µ¤¨¡¢´Ñ¸÷¥Ö¡¼¥à¤ËÊ¨¤¯»¥ËÚ¡¦¥¹¥¹¥¥Î¤Î¥È¥ë¥³É÷Ï¤¤¬¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¡¢CA¤ä´Ç¸î»Õ¡¢½÷³ØÀ¸¤Ê¤É¤ÎàÀ©Éþ¥È¥ë¥³á¤òÁ´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¤Æ»Ï¤á¤¿¡£
¾¼ÏÂ51¡Ê1976¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢Àîºê¡¦ËÙÇ·Æâ¤ËÃæ²ÚÉ÷¤Î¡Ø¶âÉÓÇß¡Ù¤È¥Ú¥ë¥·¥ãÉ÷¤Î¡Ø¥¢¥é¥Ó¥¢¥ó¥Ê¥¤¥È¡Ù¤È¤¤¤¦£²¸®¤ÎÄ¶¹âµé¥È¥ë¥³É÷Ï¤¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¡£¤â¤Ã¤Ñ¤é´±Ì±ÀÜÂÔ¤Î¾ì¤Ë»È¤ï¤ì¤ÆÂçÈËÀ¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î£²¸®¡¢¸½ºß¤Ï¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ¡¦µÈ¸¶¤Ç¤ÏÄæÈ±¤·¤ÆË·¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¡ÖÆô¤µ¤ó¡×¥È¥ë¥³¾î¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÆô»û¤òÌÏ¤·¤¿¥È¥ë¥³É÷Ï¤¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½÷À¤ÏÇò¤¤Èï¤êÊª¤È·¶ºÀ¤Ç¤½¤ì¤é¤·¤¯¿¶¤ëÉñ¤¦¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¾¼ÏÂ57¡Ê1982¡ËÇ¯¡¢¡ØÆô¸æÅÂ¡Ù¤ÎÀµÁ±Æô¾î¤¬´ÝË·¼ç¤È¤Ê¤ê¡¢½µ´©»ï¤ä¿·Ê¹¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ÆÍ½Ìó¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ê¸³ØºîÉÊ¤¬¥Ò¥ó¥È¤À¤Ã¤¿
¥¤¥á¥¯¥é¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¾¼ÏÂ61¡Ê1986¡ËÇ¯¡¢Åìµþ¤ÎJR»³¼êÀþ¡¦òôÃ«±Ø¶á¤¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¡ØÌ´¡Ù¤¬Âè£±¹æÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÌ²¤ì¤ëÈþ½÷¡×¡£¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤¿¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Î½÷À¤Î¿²»Ñ¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¸å¡¢Éþ¤òÃ¦¤¬¤»¤ÆÍç¤Ë¤·¡¢Èþ½÷¤ÎÍç¿È¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÀÍß¤ò½èÍý¤¹¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥½¥Õ¥È¤ÊÌëÇç¤¤¥×¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡£
Ä¾ÀÜ½÷À¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤ÏNG¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÇË¤ë¤È¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ÎËí¸µ¤Ë¤¢¤ë¥Ù¥ë¥Ü¥¿¥ó¤Ç¼õÉÕ¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥ì¥¤¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Þ¤Ç½÷À¤Ï¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½÷À¤ÏÁ´°÷¤¬ÁÇ¿Í¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸ý¥³¥ß¤Ç¿Íµ¤¤Ï¥¸¥ï¥¸¥ï¤È¹¤¬¤ë¡£Í¼´©»æ¤Ê¤É¤Î»°¹Ô¹¹ð¤ÇµÒ¤òÊç¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥óÅö½é¤«¤éÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥êÁØ¤Ë¼õ¤±¡¢¾ïÏ¢µÒ¤Ë¤Ï²â¤¬´Ø¤ÎÄ¶¥¨¥ê¡¼¥È¸øÌ³°÷¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦±½¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ê¿À®£³¡Ê1991¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡ÖÌëÇç¤¤¤Î¤Ç¤¤ëÅ¹¡×¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ò¸«¤ë¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤Ç¹ñ¸ì¶µ»Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÀîÃ¼¹¯À®¤ÎÃ»ÊÔ¾®Àâ¡ØÌ²¤ì¤ëÈþ½÷¡Ù¤ÈÃ«ºê½á°ìÏº¤Î¾®Àâ¡Ø¸°¡Ù¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡ØÌ²¤ì¤ëÈþ½÷¡Ù¤Ï¿Í´Ö¤Îº¬¸»Åª¤ÊÍßË¾¤È¸ÉÆÈ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢±Ç²è¤ä¥ª¥Ú¥é¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¿çÌ²Ìô¤Ç¿¼¤¯Ì²¤ë¼ã¤¤Ì¼¤È¤ÎÅº¤¤¿²¤¬µö¤µ¤ì¤ëÌ©¼¼¤Ç¡¢Ï·¿Í¤¬¡ÖÎø¿Í¤È¤Î¶î¤±Íî¤Á¡×¡Ö¿ÍºÊ¤È¤ÎÉÔÎÑ¡×¤Ê¤É¡¢²áµî¤Î½÷À¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤¤¤¿¤º¤é¤äÀ¹Ô°Ù¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ÇÌ²¤ëÌ¼¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢Ï·¿Í¤Î¼ã¤¤º¢¤Îµ²±¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¿¨ÇÞ¤È¤Ê¤ê¡¢Ï·¤¤¤ÎÈá¤·¤ß¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¸°¡Ù¤Ï¡¢Ç¯¤Îº¹É×ÉØ¤¬¤ª¸ß¤¤¤ÎÆüµ¤òÅð¤ß¸«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼»ÅÊ¤ò»É·ãºÞ¤È¤·¤ÆÀÀ¸³è¤Ë¤ª¤Ü¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¡£È¯É½»þ¤Ë·Ý½Ñ¤«àÐêø¤«¤Ç°ìÂç¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Ã«ºêÀ°¦Ê¸³Ø¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ë¡£
£²¤Ä¤ÎÌ¾ºî¾®Àâ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹âÇ¯ÃËÀ¤ÎÀ¤Ø¤Î¼¹Ãå¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÌÑÁÛ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥á¥¯¥éÈ¯°Æ¼Ô¤Î¸µ¶µ»Õ¤Ï£²¤Ä¤Î¾®Àâ¤«¤é¡ÖÌÑÁÛ¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï³Ú¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¾¦ÉÊ²½¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ÷Â¯Å¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é³«¶È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª½ÐÅ¹¤ÎÆ°µ¡¤Ï¡Ö¼Ú¶â¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¤¥á¥¯¥éÂè£±¹æÅ¹¤Î¡ÖÌ²¤ë½÷À¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÌÑÁÛ¤òÌ£¤ï¤¤¼«¤é²Ì¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥¤ÆâÍÆ¤Ï¾®Àâ¡ØÌ²¤ì¤ëÈþ½÷¡Ù¤òÌÏ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Àº¿ÀÀ¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î½ñ¤¤¤¿¾®Àâ¤¬ÀÉ÷Â¯¤Î¿Íµ¤¶È¼ï¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢Ê¸¹ë¤¿¤Á¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡Ç80Ç¯ÂåËö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÖÌëÇç¤¤¥¯¥é¥Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¤¥á¥¯¥é¤¬Åìµþ¤Î¹âÅÄÇÏ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö½÷À¤¬¿²¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤ËÌëÇç¤¤¤ÇÇ¦¤Ó¹þ¤à¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤òºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢µÒ¤ÏºÇ½é¤Ë»öÌ³½ê¤Ë´ó¤Ã¤ÆÃÏ¿Þ¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤òÍê¤ê¤Ë³¹¤ÎÃæ¤òÊâ¤¤¤ÆÌÜÅª¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ë¹Ô¤¯¡£¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¿¿¤Ã°Å¤Ç¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤òÊÒ¼ê¤Ë¿Ê¤ß¡¢½÷À¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Ã¥É¤Ø¤È¤¿¤É¤êÃå¤¯¡½¡½¡£
¤³¤ì¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Î±é½Ð¤¬¥Ð¥«¼õ¤±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤â¡Ö½÷À¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¤µ¤»¤Ê¤¤¡£µÒ¤Ï½÷À¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÀ½èÍý¤ò¤¹¤ë¡×¥½¥Õ¥È¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢19À¤µª¤Î¥Ñ¥ê¤ÇÂçÈËÀ¹¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§À¸¶ðÌÀ