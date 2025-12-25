「おしゃれ迷子」の40・50代へ！【LEPSIM】真似するだけでOK！「こなれコーデ」

コーデの幅を広げたいものの、大人っぽさをキープしながら今っぽく垢抜けて見せるにはどうすれば？ おしゃれに迷いを抱える大人世代に向けて、今回は【LEPSIM（レプシィム）】のアイテムを使ったこなれコーデ術をお届けします。シックなテイストに遊び心を加えたカジュアルコーデは、真似するだけで周囲の人からセンスを褒められてしまうかも！ 着こなしのポイントともに、ぜひ参考にしてみて。

インパクト抜群な柄カーディガンを潔く主役に

【LEPSIM】「5ゲージ柄シャギーVカーディガン」\7,700（税込）

シャギー糸で凹凸感のある柄を大胆に表現したカーディガンは、コーデの主役になりそうな優秀アイテム。柄やシルエットにインパクトがある分、ジーンズとロンTのシンプルコーデにサッと羽織るだけでこなれ見えを狙えます。ゆったりルーズなボリューム感とのメリハリを強調するべく、中のトップスはコンパクトなものを選ぶのがGOOD。

シックな色を頼りに遊び心のあるアイテムを投入

【LEPSIM】〈上から〉「12ゲージ袖配色プルオーバー2」\4,400（税込）、「メルトンサス付きパンツ」\7,990（税込）

この冬のコーデの色合わせを考えるにあたって外せないのが、トレンドカラーのブラウンと馴染みやすいベージュとのペアリング。落ち着きと上品さをもたらしてくれそうな安心感のある組み合わせだからこそ、サスペンダー付きのパンツで遊び心をプラスしてみて。セーターの袖のブルーも意外な差し色として機能し、さらなるおしゃれ上級者見えを狙えます。

BIGなフーディーはプリーツスカートで女性らしく

【LEPSIM】〈上から〉「パフエアZIPBIGフーディー」\7,700（税込）、「アソートプリーツスカート」\5,990（税込）

ボリューミーなBIGシルエットが絵になるカジュアルなフーディーは、繊細なプリーツスカートを合わせてエレガントな雰囲気へと調整を。スカートのニュアンス感のある柄のおかげで、色で遊ばずともコーデが単調に見えにくそう。フーディーの、上下から開けられるダブルジップデザインは抜け感を演出しやすく、ストンと落ち感のあるシルエットで着こなせそうなのが着膨れて見えにくいポイントに。

サテンスカートでロゴセーターをキレイめに引き寄せ

【LEPSIM】〈上から〉「7ゲージ畔編みロゴプルオーバー」\5,990（税込）、「ストレッチサテンスカート」\5,990（税込）

編み込まれたジャガードロゴがコーデのポイントになるニットプルオーバーには、サテン素材のIラインスカートをワンツーで。サテンの艶やかな質感と縦に流れるようなシルエットがレディライクなムードを演出し、親しみやすいロゴ入りセーターをキレイめに寄せています。肩から巻いたフードストールもセーターに揃えてグレーを選んで、全体のトーンを意識してみて。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ