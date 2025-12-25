有馬に先立ちJRAが名レース動画を公開

中央競馬のグランプリ・G1有馬記念（芝2500メートル）が28日、中山競馬場で行われる。日本中央競馬会（JRA）は開催に先立ち、過去の有馬名シーンをまとめた動画を公式Xに投稿。ネット上で感激の声が広がっている。

有馬記念の3日前、25日にJRA公式Xは1本の動画を公開。「今年も新たなドラマが生まれる」と記し、1990年オグリキャップの制したレースから5つのレースを取り上げた。

まず映ったのは1990年のオグリキャップの有馬記念制覇。天皇賞・秋、ジャパンカップで大敗を喫するも、引退レースで奇跡のような復活劇を遂げた。他にもわずか4センチ差と言われたスペシャルウィークVSグラスワンダー、8馬身差をつけた3冠馬オルフェーヴルの圧勝劇、今年亡くなったジェンティルドンナの引退レース、2023年のドウデュースの復活Vが収められていた。

ネット上の競馬ファンからは「テレビCMはこれで」「泣いちゃう」「家の中で『ファンファーレ』流しながら見ようかしら」「こんなの見たら仕事なんかやる気になるかい〜〜」「あぁ、とてもいい動画だ」など称賛の声が上がった。

今年の出走馬はファン投票1位のレガレイラ（牝4、木村）や宝塚記念を制したメイショウタバル（牡4、石橋）、皐月賞馬ミュージアムマイル（牡3、高柳大）、ダービー馬ダノンデサイル（牡4、安田）など豪華メンバーが集う。レースのプレゼンターにはJRA年間プロモーションキャラクターを務める長澤まさみが登場する。



（THE ANSWER編集部）