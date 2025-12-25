チェッカーズ、84〜92年のNHK映像をリマスター YouTubeで毎月公開
チェッカーズ
チェッカーズが、1984年から1992年まで出演したNHK番組映像がデジタルリマスターでYouTubeで毎月公開される。
Best Performance on NHK
チェッカーズが1984年から1992年の8年間に出演したNHKの番組映像は、すでにデジタルレストアされた映像がBlu-ray化されているが、この度『チェッカーズ Best Performance on NHK』としてチェッカーズ公式YouTubeチャンネルでも順次公開することになり、第1弾が12月25日0時より公開となった。
出演番組などでテーマを括り、2026年夏まで月に1〜2本の動画をアップする予定となっている。また今後はBlu-rayには収録されていなかった曲も１曲公開される予定となっている。
この情報が12月24日、東京池袋にあるライブハウスharevutai（ハレブタイ）で行われた『チェッカーズ 1988 SCREW TOUR at 東京ドーム クリスマス・プレミアム・ライブハウス爆音絶叫上映会！』でサプライズ告知が行われ、会場オーディエンスは大きな拍手で反応した。
ライブ終了後の12月25日AM0:00に動画は公開となっており、第1弾はまさにタイムリーなNHK紅白歌合戦の出場シーンが『チェッカーズ Best Performance on NHK』vol.1、vol.2として2本の動画にまとめられている。
特にvol.2のフェアウェル・メドレーは彼らのまさに活動最後のパフォーマンスとなっており、観る人の気持ちを揺さぶる感動的な映像となっている。【第一回分公開内容】12月25配信
チェッカーズ Best Performance on NHK 紅白歌合戦 vol.11984年12月31日
第35回NHK紅白歌合戦
涙のリクエスト1985年12月31日
第36回NHK紅白歌合戦
ジュリアに傷心1986年12月31日
第37回NHK紅白歌合戦
Song for U.S.A1987年12月31日
第38回NHK紅白歌合戦
I Love you, SAYONARA1988年12月31日
第39回NHK紅白歌合戦
素直にI’m Sorry1989年12月31日
第40回NHK紅白歌合戦
Friends and Dream1990年12月31日
第41回NHK紅白歌合戦
夜明けのブレス1991年12月31日
第42回NHK紅白歌合戦
ミセス マーメイドチェッカーズ Best Performance on NHK 紅白歌合戦 vol.21992年12月31日
第43回NHK紅白歌合戦
フェアウェル・メドレー(ギザギザハートの子守唄〜涙のリクエスト〜星屑のステージ〜I Love you, SAYONARA〜Present for you)