

チェッカーズ

チェッカーズが、1984年から1992年まで出演したNHK番組映像がデジタルリマスターでYouTubeで毎月公開される。

【動画】チェッカーズ

Best Performance on NHK

チェッカーズが1984年から1992年の8年間に出演したNHKの番組映像は、すでにデジタルレストアされた映像がBlu-ray化されているが、この度『チェッカーズ Best Performance on NHK』としてチェッカーズ公式YouTubeチャンネルでも順次公開することになり、第1弾が12月25日0時より公開となった。

出演番組などでテーマを括り、2026年夏まで月に1〜2本の動画をアップする予定となっている。また今後はBlu-rayには収録されていなかった曲も１曲公開される予定となっている。

この情報が12月24日、東京池袋にあるライブハウスharevutai（ハレブタイ）で行われた『チェッカーズ 1988 SCREW TOUR at 東京ドーム クリスマス・プレミアム・ライブハウス爆音絶叫上映会！』でサプライズ告知が行われ、会場オーディエンスは大きな拍手で反応した。

ライブ終了後の12月25日AM0:00に動画は公開となっており、第1弾はまさにタイムリーなNHK紅白歌合戦の出場シーンが『チェッカーズ Best Performance on NHK』vol.1、vol.2として2本の動画にまとめられている。

特にvol.2のフェアウェル・メドレーは彼らのまさに活動最後のパフォーマンスとなっており、観る人の気持ちを揺さぶる感動的な映像となっている。【第一回分公開内容】12月25配信

チェッカーズ Best Performance on NHK 紅白歌合戦 vol.11984年12月31日

第35回NHK紅白歌合戦

涙のリクエスト1985年12月31日

第36回NHK紅白歌合戦

ジュリアに傷心1986年12月31日

第37回NHK紅白歌合戦

Song for U.S.A1987年12月31日

第38回NHK紅白歌合戦

I Love you, SAYONARA1988年12月31日

第39回NHK紅白歌合戦

素直にI’m Sorry1989年12月31日

第40回NHK紅白歌合戦

Friends and Dream1990年12月31日

第41回NHK紅白歌合戦

夜明けのブレス1991年12月31日

第42回NHK紅白歌合戦

ミセス マーメイドチェッカーズ Best Performance on NHK 紅白歌合戦 vol.21992年12月31日

第43回NHK紅白歌合戦

フェアウェル・メドレー(ギザギザハートの子守唄〜涙のリクエスト〜星屑のステージ〜I Love you, SAYONARA〜Present for you)