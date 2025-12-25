日本テレビは２５日、同局系「ヒルナンデス！」（月〜金曜・午前１１時５５分）の木曜シーズンレギュラーに女優の榊原郁恵が就任したことを発表した。来年１月から出演する。

２０１１年にスタートし、今年で１５年目を迎えた「ヒルナンデス！」。２０２６年１月から木曜シーズンレギュラーとして榊原郁恵が出演することが決定した。これまでも同番組で「朝食が美味しい温泉宿巡り」や「バス１日乗車券の旅」などで活躍してきた榊原が毎週木曜日のスタジオに登場する。

榊原のコメントも発表し「木曜日のあかねちゃんや横山くんとはよくロケに行かせて頂いてたので、勝手にヒルナンファミリーのつもりでいました（笑）でもこの度、正真正銘のファミリーになれました」と参加を喜ぶ。「６０代代表として沢山の情報をお届け出来る様頑張ります。より豊かな時間を過ごして頂けるヒントになれば嬉（うれ）しいです！」とメッセージを寄せた。

榊原は、バラエティー番組や料理番組、旅番組など幅広い分野で活躍。夫は俳優の渡辺徹さん、長男は俳優の渡辺裕太さんで、明るく親しみやすい“国民のお母さん”のような存在として、これまで「ヒルナンデス！」でも数々のコーナーにゲスト出演をしてきた。

そんな榊原が、来年１月８日放送のヒルナンデスでは、木曜レギュラーの「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」横山裕とともに東京都江東区の複合商業施設「有明ガーデン」を大調査する。冬バーゲン開催中でお得に＆寒い冬でも屋内で暖かく過ごせる超人気スポットの魅力を探る。