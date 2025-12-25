ある男性と子犬との感動的な物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で120万2000回再生され、7万件の「いいね」を獲得。「いい人に見つかってよかった」「涙が止まらない」「こんな漫画みたいな展開ある！？」など、500件以上のコメントが寄せられることになりました。

【動画：山でヘビを探していた男性→突然『子犬』を発見して…衝撃的な出会いと結末】

山でヘビを探していたら…

TikTokアカウント「yu.zi.o」の投稿主さんが紹介したのは、愛犬『杏子(あんず)』ちゃんとの出会いのエピソードです。それは、投稿主さんがヘビを探しに山を歩いていたときのこと。撮影のためにいろいろな場所を散策していると、そこに現れたのはヘビではなく…1匹の子犬でした。まだ小さな白い子犬は、大きな溝に落ちたまま出られなくなっていたそうです。

投稿主さんの住む地域は、もともと野犬や捨て犬が多いのだといいます。この日に出会った子犬も、野犬の子供か、捨てられてしまった犬だと考えられました。とにかく助けなければと思った投稿主さんは、一度家に戻ってハシゴを取ってきたそうです。

ハシゴを使って溝から救出

ハシゴを持って元の場所に向かうと、子犬はまだ溝の中をウロウロしていました。そこで、ハシゴを使って子犬を救出したそうです。人間に慣れているのか、投稿主さんに警戒することもなかったといいます。

無事、溝から脱出した子犬は、投稿主さんにお礼を言うように近づいてきたそう。改めて撫でてみると、毛並みは野犬と思えないほどキレイだったといいます。しかし、お腹にはダニがたくさんついており、長い間ひとりぼっちで放浪していたことが想像できました。

感動の結末に称賛続々！！

それから、投稿主さんは子犬をどうするか大変悩んだといいます。というのも、投稿主さんの家には、1ヶ月前に保護したばかりのわんこがいたからです。子犬を車に乗せて連れて帰り、その後の対応を考えることにしたといいます。

結果、投稿主さんの家族として迎え入れることに決定！！『杏子(あんず)』ちゃんと名付けたそうです。ダニは耳の中にまでついていたそうですが、動物病院ですべて取り除いてもらったとのこと。

現在も、杏子ちゃんや先住犬との暮らしを満喫しているという投稿主さん。奇跡的に救われた命の物語に、涙が止まらなくなりそうです…！

この投稿には「安心した顔しててよかった」「保護してくれてありがとう」「この飼い主絶対最高」などの温かなコメントが寄せられています。TikTokアカウント「yu.zi.o」では、成長した杏子ちゃんの姿や、先住犬とのエピソードも紹介されています。ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「yu.zi.o」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。