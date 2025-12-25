【SASUKE】『M-1』準優勝芸人に衝撃展開「伝説、作っちゃいましたね」 まさかの地上波全カットに反響「笑うしかないです メリークリスマス！」
お笑いコンビ・さや香の石井が、25日までに自身のインスタグラムを更新。24日に放送されたTBS系大型特番『SASUKE2025〜第43回大会〜』第1夜（後6：00）について、つづった。
【写真あり】やる気満々のかっこうが余計に悲しい…【SASUKE】地上波全カットを報告した『M-1』準優勝芸人のさや香・石井
石井はゼッケン番号57を付けたノースリーブ、短パン姿の写真に「カットマンNo.57」と文字を追加。コメントで「史上初SASUKE芸能人枠全カットマン」と添えた。実際のオンエアを見ると、石井の前であるゼッケン55の「SASUKE甲子園」で優勝した高校生の挑戦は放送され、そのあとにゼッケン58のお笑いコンビ・きしたかの高野正成の模様が放送され、57の石井は全カットとなっていた。
この投稿に「石井さんを見ようと待ってました。見たかったです」「それもこれも含めて石井さんのファンやめられません！」「悲しかったんですけど全カットマンみて笑っちゃいました」「笑うしかないです メリークリスマス！」「伝説、作っちゃいましたね」「何があったのか不思議が過ぎます…！」などの反響がよせられている。
