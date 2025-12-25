お笑いコンビ「千鳥」のノブ（45）が24日深夜放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59）にゲスト出演。MCとして「やりにくいタレント」のタイプを明かした。

番組は動物たちがホモ・サピエンス（人間）の謎の行動・習性を研究していく“逆転アニマルバラエティー”。この日は「業界人にコンサルしてもらおう！」をテーマに、MCとしての「番組の回し方」などについてトークした。

ホモサピゲストの村重杏奈は「やりやすいタレントとか、やりにくいタレントとか、思ったりするんですか？“うわ、この子今日いる…”みたいな」と質問。

これに、ノブは「いやー。いやー」と悩みつつ「うっすら面白いぐらいが一番困るかもしんない」とぶっちゃけ。

所長のロバート秋山扮するニホンザルのリュウは「変な方がいいんだな」と感心すると、ノブは「かみ倒すとか、人の邪魔ばっかするとか、そういう人のことをツッコみたいんで、俺は」と明かした。

さらに、村重は「このMCの横には絶対このタレントさんいるなとかって、あれはMCさんが決めてるんですか？」と追及。ただ、これにはノブは「いやー、今は本当にないと思うよ」とした。