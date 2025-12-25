『愛の不時着』ソン・イェジン、夫への“愛”全開！ヒョンビン主演ドラマを即視聴し大絶賛「本当に面白い」

女優ソン・イェジンが、夫ヒョンビンのドラマを積極的に宣伝し、“内助の女王”として注目を集めている。

12月25日、ソン・イェジンは「クリスマスには『メイド・イン・コリア』と一緒に過ごしてください。すごく面白いんですけど？ 本当に」とコメントを添えて写真を投稿した。

公開された写真では、Disney＋の新オリジナルシリーズ『メイド・イン・コリア』を視聴している様子を“認証ショット”として公開。24日に配信がスタートした同作にヒョンビンが出演していることから、力を送るためにすぐ視聴し、夫を応援する姿を見せた形だ。

（画像＝ソン・イェジンInstagram）

なお、『メイド・イン・コリア』は、1970年代の混乱と飛躍が共存した韓国を背景に、国を収益モデルにして富と権力の頂点を目指す男と、彼を恐ろしい執念で崖っぷちまで追い詰める検事が、時代を貫く巨大事件に直面する物語。ヒョンビンをはじめ、チョン・ウソン、ウ・ドファン、チョ・ヨジョンらが出演している。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月に男児を出産した。