DMM Factoryは、フィギュア「『にじさんじ』卯月コウ illustration by 望月けい」と「『にじさんじ』魔界ノりりむ illustration by 望月けい」をそれぞれ2026年9月に発売する。予約期間は2026年1月28日23時55分まで。価格は各19,800円。

本製品は、ANYCOLORが運営するバーチャルタレントグループ『にじさんじ』に所属する「卯月コウ」さんと「魔界ノりりむ」さんを、1/7スケールでフィギュア化したもの。

イラストレーター・望月けい氏の撮り下ろしビジュアルでそれぞれ立体化しており、「『にじさんじ』卯月コウ illustration by 望月けい」は、軽やかな髪の流れや色彩感、魅力的な表情まで精密に再現しており、細部に宿るニュアンスにこだわり抜いた、ファン必携のフィギュアに仕上がっている。

「『にじさんじ』魔界ノりりむ illustration by 望月けい」は、繊細な髪の造形、あどけなさの中に潜む魔界の気配、独特の世界観を忠実に再現した決定版の一体となっており、表情やポーズはもちろん、衣装の質感まで細部にこだわり抜いた至高の仕上がりとなっている。

「『にじさんじ』卯月コウ illustration by 望月けい」

「『にじさんじ』魔界ノりりむ illustration by 望月けい」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約250mm仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約210mm

