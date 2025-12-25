うその投資話でおよそ2800万円を投資した女性から、さらに現金をだまし取ろうとしたとして、ベトナム国籍の男2人が逮捕されました。

逮捕されたのは、ベトナム国籍のグエン・ゴック・リン容疑者（30）とドー・トゥアン・アイン容疑者（25）の男2人です。

グエン容疑者らは仲間と共謀し、おととい、東京・台東区に住む60代女性にSNSでうその投資話を持ちかけ、800万円をだまし取ろうとした疑いがもたれています。

警視庁によりますと、女性はTikTokで株式の投資に関する投稿を見つけ、グエン容疑者らのグループとSNSで連絡を取ったところ、韓国の銀行大手のウェブサイトを装った偽のウェブサイトを紹介され、2800万円ほどを投資したということです。

その後、グエン容疑者らのグループから「株で儲かった現金を出金するために税金を納める必要がある」と連絡が届き、不審に思った女性が警視庁に相談し、現金の受け渡し場所で警察官が警戒していたところ、グエン容疑者らが現れ、現行犯逮捕されました。

警視庁は認否を明らかにしていませんが、背後に指示役がいるとみて調べを進めています。