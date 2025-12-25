ドクターマーチン新年コレクション「イヤー・オブ・ザ・ホース」登場

2026年の新年を祝う、ドクターマーチンの特別コレクションが登場！テーマは、今年の干支「丑年」を象徴した「イヤー・オブ・ザ・ホース」。定番モデル「THE 1460 BOOT」と「THE 1461 SHOE」をベースに、アンティークゴールドのハードウェアとラッキーレッドのウェルトステッチでアクセントを加え、力強い躍動感を表現しています。

丑年を祝う特別なデザイン、ドクターマーチンの新年コレクション

1460 YEAR OF THE HORSE BOOT

1461 YEAR OF THE HORSE SHOE

ドクターマーチンの新年限定コレクション「イヤー・オブ・ザ・ホース」は、丑年を祝う特別な仕様で再構築された「THE 1460 BOOT」と「THE 1461 SHOE」が特徴です。

ブラックスムースレザーとブラックヘアオンレザーのコンビネーションで、馬具をイメージしたハーネスストラップがアクセントとなっています。

ラッキーレッドのウェルトステッチとヒールループが新年の祝福を込めています。

アンティークゴールドのバックルがクラシカルな魅力を引き立て、力強い馬のイメージを表現したデザインが印象的です。

新年にぴったり！丑年コレクションのアイテム詳細

「イヤー・オブ・ザ・ホース」コレクションは、ドクターマーチンを代表するアイコンスタイル「THE 1460 BOOT」と「THE 1461 SHOE」の2モデルで展開。

ブーツは\35,200（税込）で、2つのアンティークゴールドバックルとラッキーレッドのウェルトステッチが特徴。

シューズは\30,800（税込）で、ブーツ同様のデザインで、丑年を象徴する黒のヘアオンレザーが使用されています。どちらも新年にふさわしい豪華な仕様で、年明けにぴったりな一足となっています。

ドクターマーチンの伝統と新年の祝福を足元に

ドクターマーチンは1960年の誕生以来、自己表現と強さのシンボルとして多くの人々に愛されてきました。

今回の「イヤー・オブ・ザ・ホース」コレクションは、伝統的なクラフトマンシップと新年の祝いを融合させたデザインが魅力です。

新年を迎えるこのタイミングで、特別なデザインのアイテムを手に入れることで、新しい1年を力強くスタートできます。

ブラックレザーにアンティークゴールドのハードウェアが施されたブーツとシューズは、どちらもドクターマーチンならではのユニークな魅力を放っています。

2026年の新年は、ドクターマーチンの特別コレクションで決まり！

2026年の新年を祝うために登場したドクターマーチンの「イヤー・オブ・ザ・ホース」コレクションは、丑年を象徴した特別なデザインが特徴。

ブラックスムースレザーとヘアオンレザーのコントラスト、アンティークゴールドのハードウェア、ラッキーレッドのウェルトステッチが、新年にぴったりのアイテムに仕上がっています。

ブーツとシューズ、どちらも新年を迎える足元に最適な一足。