『ぽかぽか』2025年ラストは投扇興トーナメントを2時間ぶっ通し放送 投扇興大好き・柳葉敏郎も秋田から緊急参戦
フジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）は、年内ラストの放送となる26日、人気企画「投扇興（とうせんきょう）トーナメント 2025冬」を開催。「日本の伝統遊戯 投扇興」の集大成ともいうべき一大トーナメントの第２回大会を、２時間ぶっ通しで放送する。
【写真】ハライチ岩井＆奥森皐月 『おはスタ』時代の仲良しショット
「投扇興」とは、扇子を開いた状態で、台の上に立っている的に向けて投げ、落ちた扇と的の形で得点を競う、江戸時代から伝わる日本の伝統遊戯。『ぽかぽか』では、2024年10月11日の放送で、新企画「投扇興で30点以上取れれば10万円」として、初めて投扇興が登場。
その日のゲスト・柳葉敏郎を交えて、全員で合計30点以上獲得に挑戦した。結果は失敗に終わったものの、会場は大いに盛り上がり、番組では、それ以降も「みんなで投扇興チャレンジ」「投扇興バトル」など、さまざまな形で投扇興の企画を実施。扇をいかにきれいに投げるか、いかに上手に的へ当てるかを競い合う競技性に加えて、初心者でも運次第で高得点が獲得できるという先の読めない面白さが好評を博し、投扇興は今や『ぽかぽか』金曜日の名物コーナーとなっている。
そして今年８月22日は、なんと２時間丸々、投扇興だけを行うという画期的な企画を放送。「投扇興トーナメント 2025夏」と題し、ハライチ＆神田をはじめ、アンジャッシュ・児嶋一哉、真飛聖、犬飼貴丈の金曜レギュラー陣、芸能人ゲスト、さらに一般の投扇興名人が一堂に会して、３人１組・全８チームによる投扇興のトーナメント戦を開催。ゲストチームの八木勇征、福本莉子が立て続けに35点の大技「澪標（みおつくし）」に成功するなど、白熱の戦いが繰り広げられたのだった。
そしてこのたび開催されるのが、待望の第2回大会「投扇興トーナメント 2025冬」だ。前大会に続いて、３人１組、全８チームが会場に集結し、２時間ぶっ通しで投扇興バトルを展開。出場チームは、ハライチ＆神田の「MCチーム」、児嶋＆真飛＆犬飼の「金曜レギュラーチーム」、小室瑛莉子（火・金曜担当）、松崎涼佳（月曜担当）、原田葵（木曜担当）の「『ぽかぽか』アナウンサーチーム」のほか、一般からは、「京都の名人チーム」（京都の宏武さん、空条さん、あゆみさん）、「東京・埼玉の名人チーム」（昭菴さん、圭楽さん、オダワラさん）が参戦する。さらに、東幹久、八木勇征、福岡ソフトバンクホークス・野村勇選手の、投扇興が得意な著名人３人による「ミラクルチーム」、また、FODオリジナルドラマ『にこたま』に出演する橋本愛、瀬戸康史、比嘉愛未の「FODドラマ『にこたま』チーム」が出場するほか、柳葉敏郎が緊急エントリー。柳葉は投扇興企画の初回にも参加しており、2025年７月７日（月）にゲスト出演した際は、自らスタッフに懇願して、急きょ投扇興に挑戦したほどの、大の投扇興好きだ。
現在、故郷の秋田で暮らしている彼は、今大会に出場するためだけに上京し、参戦を果たす。３度目の投扇興に挑む柳葉だが、今回は、普段番組で投扇興の採点を担当している和サロン「かつら荘」の桂田園子さんと、『踊る大捜査線』の大ファンで柳葉からの信頼も厚い『ぽかぽか』金曜アシスタントディレクター・伊藤英助の２人とチームを結成し、優勝を狙う。
果たして、第１回大会で見事優勝に輝いた「京都の名人チーム」の防衛なるか、それとも、前回初戦で敗れてしまった「東京・埼玉の名人チーム」が雪辱を果たすのか。そんな中、強力なチームメイトを得て闘志を燃やす柳葉敏郎、ビギナーズラックに期待がかかる「FODドラマ『にこたま』チーム」、そして、“蓬生（よもぎう ※35点の大技）の岩井”、“澪標（みおつくし）の神田”という巧者２人を擁する「MCチーム」…と、まさしく強豪ぞろいの「投扇興トーナメント 2025冬」。今年最後の『ぽかぽか』生放送で繰り広げられる熱き戦いに注目が集まる。
