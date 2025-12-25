アイスホッケー冬季五輪の女子日本代表23人を発表 「目標はベスト４進出」最年少は16歳・秋本なな、初選出は11人【選手一覧】
日本アイスホッケー連盟は25日、来年2月に開催されるミラノ・コルティナオリンピック™の女子日本代表内定選手23人を発表。11人が初選出となった。
【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個
今年2月に行われた最終予選で4大会連続5回目の出場を決めた女子日本代表。前回の北京大会では初の準々決勝に進出した。小池詩織（32、道路建設ペリグリン）や浮田留衣（29、Daishin）、人里亜矢可（31、Linköping HC／SWE）らが2014年ソチ大会から3大会連続で出場となる。また双子の野呂里桜（21、Daishin）、野呂莉里（21、Daishin）は揃って代表入りを果たした。最年少は16歳の秋本ななとなった。
飯塚祐司代表監督（51）は「目標はベスト4進出、チーム組織、チームプレーを考えている選手を選出した」と話した。
キャプテンの小池は「世代交代を得て、新しいチームとなったスマイルジャパンで4年前の壁を乗り越えメダル獲得に向けて新しい景色を皆様にお届けできるよういい準備をしていく」と話し、オルタネートキャプテンの細山田茜（33）は「チーム全員で1日1日の積み重ねを大切にしながら、本番に向けてしっかり準備していきたい」と意気込んだ。
【女子日本代表内定選手一覧】
■GK
ハロラン麗（24、Järnbrotts HK／SWE）
増原海夕（24、道路建設ペリグリン）
川口莉子（21、Daishin）
■DF
細山田茜（33、道路建設ペリグリン）
小池詩織（32、道路建設ペリグリン）
人里亜矢可（31、Linköping HC／SWE）
志賀葵（26、MoDo Hockey／SWE）
関夏菜美（25、SEIBUプリンセスラビッツ）
山下栞（23、SEIBUプリンセスラビッツ）
佐藤虹羽（19、Daishin）
秋本なな（16、道路建設ペリグリン）
■FW
浮田留衣（29、Daishin）
前田涼風（29、道路建設ペリグリン）
床秦留可（28、、Linköping HC／SWE）
三浦芽依（27、TOYOTAシグナス）
小山玲弥（25、SEIBUプリンセスラビッツ）
志賀紅音（24、Luleå HF／SWE）
輪島夢叶（23、道路建設ペリグリン）
伊藤麻琴（21、TOYOTAシグナス）
野呂里桜（21、Daishin）
野呂莉里（21、Daishin）
多田藍（19、Daishin）
小平梅花（17、Daishin）