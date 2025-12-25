ニュースのその先を考える記者解説。きょうのテーマは「“異色”の市長就任でニューヨークはどうなる？」です。

ニューヨーク支局の清田大輝支局長が解説します。

■SNSで“マムダニ旋風”…どんな人物？

――新しいニューヨーク市長は“異色”ということですが、どういう人なのでしょうか？

野党・民主党のゾーラン・マムダニ氏34歳。

来年1月1日に市長になるんですが、インド系のイスラム教徒で、アフリカのウガンダ生まれ。7歳のときにニューヨークに来た移民なんです。

ほぼ無名の州議会議員でしたが、SNSを駆使して政策を訴え、“マムダニ旋風”を巻き起こしました。

「あなたの家賃を凍結します……次期ニューヨーク市長として。では詳しくみていきましょう」

SNSの動画でこう話したマムダニ氏。

スーツ姿で1月の凍える海に飛び込んで訴えたのは「家賃の値上げ凍結」です。

というのも、ニューヨークでは家賃が高騰し、ワンベッドルームでも月平均50万円以上もするんです。

■勝利演説でトランプ氏を“挑発”…２人の対立は？

マムダニ氏は、「民主社会主義」を掲げ、富裕層から税金をたくさん取って、家賃の値上げ凍結や保育・市営バスの無料化などにあてると訴えたんです。

そして、勝利演説ではトランプ大統領をこう挑発しました。

「トランプのような億万長者が税金を逃れ、減税を悪用してきた腐敗の文化に終止符を打つ」

――トランプ大統領とは正反対の考えなのですね。

はい。マムダニ氏が当選した後、2人は会談し、物価高対策などで「共闘」するとして友好ムードを演出したものの、これまで2人は対立してきました。

マムダニ氏はトランプ氏を「独裁者」と批判。トランプ氏もマムダニ氏を「共産主義者」と敵視しマムダニ氏が当選したら、ニューヨークには必要最低限の連邦資金しか拠出しないと脅していました。さらに、州兵、いわゆる軍隊をニューヨークに派遣する可能性を示唆していたんです。

――マムダニ市長の就任も間近ですがどうなりそうでしょうか？

トランプ氏は、不法移民による犯罪取り締まりを名目に民主党の勢力が強いロサンゼルスや首都ワシントン、シカゴ近郊などに州兵を派遣していました。州知事らは「権力の乱用」だと反発していたんですね。

マムダニ氏もトランプ大統領との会談後、NBCの番組で、犯罪は抑制されていて、ニューヨークに州兵は不要だと大統領に釘を刺したと明らかにしたんです。

■中間選挙の2026年 専門家「激しく対立するだろう」

専門家であるマウント・セント・ビンセント大学 J･C･ポランコ助教・弁護士は、このように分析しています。

【Q】ニューヨークに州兵派遣の可能性は？

「もしマムダニ市長が市の文化を変えて犯罪が増加して状況が悪化するようなことになれば、大統領は州兵を派遣することになるんだろうと思います」

「ただ現時点ではマムダニ氏は問題に対してはより『穏健な姿勢』ですので、その可能性は低いと思います」

【Q】2026年トランプ氏とマムダニ氏の関係は?

「非常に敵対的にならざるを得ないと思います。中間選挙の時期ですし。この2人が2026年の選挙戦の焦点になるんじゃないでしょうか」

ポランコ氏は、州兵の派遣について現時点では「可能性は低い」としつつも、2026年の中間選挙をにらみ、いまや民主党のシンボル的な存在となったマムダニ氏と共和党のボス、トランプ氏が再び激しく対立するだろうと指摘しているんです。

――清田支局長がこのニュースで一番伝えたいことはどんなことでしょうか。

「ニューヨークの貴重な価値“包容力”を大事に」です。

敵視していた民主党のマムダニ氏が市長になり、共和党のトランプ氏が中間選挙をにらんでニューヨークにどんな手をうってくるか見通せません。

世界経済の中心で、移民やLGBTQに優しい街ニューヨークが、政治対立の犠牲にならず、“包容力”のある都市であるよう、トランプ氏の言動をしっかり伝えていきたいと思います。