8月に現役引退を発表した前WBC世界ミニマム級王者の重岡優大氏（28）が25日に自身のインスタグラムを更新。妻が第1子を妊娠したと明かした。また出産予定日は2月で、弟で前IBF世界同級王者の銀次朗氏（26）の退院予定日だと伝えた。

銀次郎は5月のIBF同級タイトルマッチ後に急性右硬膜下血腫のため開頭手術を受け、8月に故郷の熊本県内の病院に転院していた。

優大氏は「2月に子供が産まれます」とし、妻の大きなおなかにキスをするシルエットの写真を投稿。

「銀次朗がまだ大阪の病院にいた頃、ホテルと病院を行き来する日々が長く続き、飯も食わず、メンタルやられてた俺。その時東京の妻から、“赤ちゃんいるかも”と連絡があり、飛んで帰ってふたりで産婦人科行った。この子の存在に俺は救われた。俺の原動力になった」と回顧。

「出産予定日と銀の退院予定日が同じという。奇跡を感じるよね」と運命的な巡り合わせを喜んだ。

「まだまだ未熟すぎる俺なので、周りの力も借りながらですが、パパとして店のオーナーとして、兄として。全て完璧に守ってみせるつもりです。頑張ります 皆さん良いクリスマスを」と結んだ。

優大氏は9月22日、自身のインスタグラムで結婚を発表。今後は「夫婦でカフェをやります」と言及していた。