ÂçÁêËÐ¡¢ÌÚÀ¥Éô²°¤ÇË½ÎÏ¹Ô°Ù¡¡»Õ¾¢¤Ï¹ß³Ê½èÊ¬¡¢ÎÏ»Î°úÂà
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï25Æü¡¢ÌÚÀ¥Éô²°¤ÎËë²¼°Ê²¼¤ÎÎÏ»Î1¿Í¤¬Ë½ÎÏ¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤¿¤á¡¢»Õ¾¢¤ÎÌÚÀ¥¿ÆÊý¡Ê56¡Ë¡á¸µËëÆâÈî¸å¥Î³¤¡¢ËÜÌ¾ºäËÜÄ¾¿Í¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡á¤Ë°Ñ°÷¤«¤éÇ¯´ó¤Ø¤Î2³¬µé¹ß³Ê½èÊ¬¤ò²Ê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ë½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿ÎÏ»Î¤Ï°úÂàÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢¼õÍý¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢11·î¤ËËë²¼°Ê²¼¤ÎÎÏ»Î¤Ï¡¢ºâÉÛ¤«¤é¸½¶â¤òÅð¤ó¤ÀÆ±Éô²°¤ÎËë²¼°Ê²¼ÎÏ»Î¤Î´éÌÌ¤ò5¡¢6²ó²¥ÂÇ¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¤âË½ÎÏ¹Ô°Ù¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À¤¬¤¢¤ê¡¢Ä´ºº¤·¤¿¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö¾ï½¬À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈÇ§Äê¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£°úÂàÆÏ¤¬¼õÍý¤µ¤ì¤¿ÎÏ»Î¤Ï½Ð¾ìÄä»ß2¾ì½ê¤Î½èÊ¬¤¬ÁêÅö¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£