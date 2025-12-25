「さすがに悪質では？」宮崎麗果氏、脱税の疑いで刑事告発。謝罪も「啓司は大丈夫？」の声。夫は元EXILE黒木啓司
12月25日、元EXILEの黒木啓司さんの妻で、起業家・モデルとして活動する宮崎麗果さんが、脱税の疑いで東京国税局から刑事告発を受けたと報じられました。24日には自身のInstagramにて、声明を発表し、謝罪の言葉を述べていました。
【画像】宮崎麗果の謝罪文
さらに、「専門家の助言のもと、必要な修正申告および納税を速やかに対応して参ります。以後、正しい申告を徹底して参ります。なお、現時点ではお伝えできることが限られておりますことを、何卒ご理解いただけますと幸いです」と。
「また、GENiS、herbacie等のブランドを運営する法人および各商品・サービスは本件とは無関係であり、家族につきましても、本件とは関係ございません」とも説明。最後は「日頃より応援してくださっている皆さま、ならびに関係者の皆さま、多大なるご迷惑とご心配をおかけし、深く陳謝申し上げます」と、謝罪をしました。
普段の投稿では、家族との仲むつまじい様子や高級バッグ、車などの写真を公開していた宮崎さん。一部の投稿はすでに削除されているようです。今後の動向が気になるところですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
「額も大きいし実刑かな？」ネット上では、「これ相当悪質なんだけど」「指南役も含めてさすがに悪質では？前科の有無も関係するんだろうけど額も額だし実刑も有り得るんじゃないの？」「えええ？！！！！脱税!?」「脱税してエルメスとか時計とか買ってたということ？残念」「啓司は大丈夫？」「額も大きいし実刑かな？」など、驚きの声や実刑判決もあり得るのでは、という声などが上がっています。
