¡ÖÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×ÂÀ¤¤¥Ç¥Ë¥à¤ò¡Ä
¡¡ÍÌ¾±Ç²è´ÆÆÄ¤¬Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡(28)¤Î¥³¡¼¥Ç¤ËÄ©Àï¡£à¼ºÇÔá¤ÈÃ²¤¯»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌÜ¹õ¤¯¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â¤á¤Ã¤Á¤ãÂÀ¤¤¥Ç¥Ë¥àÍú¤¤¤Æ¤Æ¡¢Ä¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£À¨¤¤ÂÀ¤¤¥Ç¥Ë¥àÇã¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÅÚÂæ¤¬¥Ç¥Ö¤À¤«¤éÁ´Á³ÂÀ¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢X¤Ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ(57)¡£¡ÖA BATHING APE¡×¤Î¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥åÊÁ¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢¥Ð¥®¡¼¥Ç¥Ë¥à¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤ò¼«»£¤ê¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁé¤»¤Æ¤ë¿Í¤¬Íú¤«¤Ê¤¤¤ÈÂÀ¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÃ²¤¯Èá¤·¤½¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¡ÖÌÜ¹õÏ¡¤ËÆ´¤ì¤ëÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤ª¤â¤í¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢Çú¾Ð¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´ÆÆÄ¡¢¥É¥ó¥Þ¥¤¡×¡Ö¤Ò¤ç¤ó¤Ê»ö¤Ç´¶¤¸¤ë´ÆÆÄ¤È¤Î¿Æ¶á´¶¡×¡ÖÌÜ¹õ¤¯¤ó¤Ï°Û¼¡¸µ¡×¡ÖÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÏÌÜ¹õ¤µ¤ó¡ª´ÆÆÄ¤Ï´ÆÆÄ¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÌÜ¹õ¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ÖSAKAMOTO DAYS¡×(ÅìÊõ)¤ÏÍèÇ¯4·î29Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£