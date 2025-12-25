¡Ö2Ç¯Á°¤Ë»°ÅÓ¤ÎÀî¤ò¡Ä¡×·ëÀ®55¼þÇ¯¡Ö¥µ¥ó¥Ï¥¦¥¹¡×µÇ°BOX¥»¥Ã¥ÈÈ¯Çä¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿à¥Ü¡¼¥«¥ëá¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡ÖµÆ¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¡ª¡×
1970Ç¯·ëÀ® ÇîÂ¿¤Îà¤á¤ó¤¿¤¤¥í¥Ã¥¯á¤ÎÍº
¡¡·ëÀ®55¼þÇ¯¤ò¤à¤«¤¨¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥µ¥ó¥Ï¥¦¥¹¡×¤¬BOX¥»¥Ã¥È¤òÈ¯Çä¡£µÇ°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1980Ç¯Âå¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡Ö¤á¤ó¤¿¤¤¥í¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²»³Ú¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë1970Ç¯·ëÀ®¤Î¥Ð¥ó¥É¡ÖSHEENA & THE ROKKETS¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢2023Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦°¾ÀîÀ¿¤µ¤ó(µýÇ¯74ºÐ)¡áÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¡á¤¬¤«¤Ä¤ÆºßÀÒ¤·¤¿¡Ö¥µ¥ó¥Ï¥¦¥¹¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëàµÆá¤³¤È¼Æ»³½ÓÇ·(78)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤Î¡¢µÇ°BOX¥»¥Ã¥ÈÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¶á±Æ¤È¶¦¤Ë¸ø³«¡£
¡¡¼Æ»³¤Ï¡Ö2Ç¯Á°¤ÎÅß¤ËÅÝ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤Èµ²±¤¬2¥«·î´Ö¤Ê¤¯¡¢Âô»³¤ÎÌ´¤ò¸«¤¿¡£»°ÅÓ¤ÎÀî¤òÅÏ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬ÀÖ¿®¹æ¤ÇÅÏ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¯¤¤¿¤éÉÂ¼¼¤Ç¡¢¤â¤·¤¢¤Î»þ»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¤³¤ÎBOX¤âÄ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤³¤ÎBOX¤¬¤Ç¤¤¿»ö¤¬´ñÀ×Åª¤Ç¤¹¡×¤È²»¸»È¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖµÆ¤µ¤ó¡ª¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¡ÄÀ¸¤¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¡×¡Ö¤¸¡¼¤ó¤È¤¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¡Ö¥µ¥ó¥Ï¥¦¥¹¡×·ëÀ®55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿BOX¥»¥Ã¥È(17,800±ß)¤Ï¡¢´°Á´Ì¤È¯É½¶Ê´Þ¤àÁ´107¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿CD7Ëç¡ÜDVD6Ëç¤ÎÆâÍÆ¤Ç12·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£