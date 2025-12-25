à1825Ç¯¥ê¥¢¥ëÉ÷Ï¤Ãµ¤·áÊüÁ÷¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿àÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄá¤Î»Ñ¤ò½õ¼ê¤ß¤Ê¤ß¤«¤ïÅê¹Æ¡ÖÊ¢¤Á¤®¤ì¤ë¡×¡ÖÇú¾Ð»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ëÄ°¼ÔÂçÈ¿¶Á¡ª
¡¡TBS¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬¸ø³«¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤òÉ³²ò¤¯¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¤¬¼çÌò¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡¡Âè4ÏÃ¡ÁÅÅµ¤¤¸¤«¤±¤Îæ«¤È100Ç¯¤Îµ§¤ê¡Á¡×¸åÊÔ¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬¡Öº£²ó¤âÌµ»ö²ò·è¡£ÁÛÁüÄ¶¤¨¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤·¤¿¡£1825Ç¯¤Ë¡Ø¤Þ¤¸¤ÇÉ÷Ï¤Ìµ¤·¡©¡Ù¤ÈÃµ¤¹Ì¾ÃµÄå¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¡£à¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×á¤·¤¿1825Ç¯¤ÎÄ®¤Ç¡¢ÄÅÅÄ¤¬É÷Ï¤¤òµá¤á¤Æ×Ç×Ó¤¦»Ñ¤ò¸ø³«¡£2Çñ3Æü¤Î²á¹ó¤Ê¥í¥±¤ÎÎ¢Â¦¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö3Æü´Ö¥Ñ¥ó¥ÄÆ±¤¸¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¡Ö¡Ø¤Þ¤¸¤ÇÉ÷Ï¤Ìµ¤·¡©¡Ù¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊ¢¤Á¤®¤ì¤ë¤°¤é¤¤¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¾Ð¡×¡Ö¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤¬½Ð¤ë¤³¤Èµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÄÅÅÄ¤¬¤É¤ó¤É¤óË½Áö¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö»£±ÆÃæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ë¤ªÆó¿Í¤¬¥¦¥±¤ë¡×¡Ö1825Ç¯¤ËÉ÷Ï¤Ìµ¤·¤È¤«ËÜÅö¤ËÌ¾ÃµÄå¤ÎÃµ¤¹¥ì¥Ù¥ë¡×¡Öº£Ç¯°ìÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁÛÁüÄ¶¤¨¤¿Å¸³«¤ËÇú¾Ð»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£