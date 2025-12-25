高校バスケの冬の祭典『SoftBank ウインターカップ2025 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会』で女子の県代表・新潟産大附属は3回戦で敗れ、ベスト8進出はなりませんでした。



新潟産大附属は初戦は高知・明徳義塾、2回戦は栃木・矢板中央に快勝。東海大学付属福岡との３回戦に臨みました。

第1Qは6-11、第2Qは12-21とじわじわとリードを広げられた新潟産大附属。第3Qは5-6と競って、最後の第4Q。懸命に追いかけますが逃げ切られ、試合結果は34-53。 新潟産大附属はベスト8進出はなりませんでした。



男子は25日午後から、開志国際は長野・東海大学付属諏訪と、帝京長岡は滋賀・光泉とそれぞれ2回戦を戦います。