お笑いコンビ、千鳥のノブ（45）が24日放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」（水曜午後11時59分）に出演。大物歌手に激怒されたエピソードを語った。

番組では「業界人にコンサルしてもらおう 第3弾」を行った。初回はキングコング西野亮廣、2回目はテレビプロデューサーの佐久間宣行氏が登場し、今回は“ホモサピ界No.1MC”としてノブが登場した。「場を支配するMC術」を学んだ。

ブルドッグに扮した伊集院光は「地雷がどこにあるかわからない人っていません？それで踏んじゃったりとか」と質問した。

ノブは「それはあります」と答え「内田裕也さん。バラエティー番組で来てくださったということで、全てOKしてくれたんだと思いすぎて、俺が何回内田さんの頭を触れるかみたいな、つっこめるかみたいな裏テーマを持ってトークしてた5分後くらいに“そろそろ1発いこう”ってときにぶっとびエピソードが出たので『めちゃくちゃじゃないですか』って俺がこう（手を挙げた）瞬間にステッキで阻止されました」と明かした。

ノブは「ステッキでこうされて（止められて）、はっきりと『殺すぞテメェ』って言われて。でもトークはしてくれるんですよ。優しい方なんですけど」とフォローも忘れなかった。