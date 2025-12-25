五輪代表メンバーを発表する飯塚監督

　日本アイスホッケー連盟は２５日、２０２６年ミラノ・コルティナ五輪に出場する女子代表「スマイルジャパン」のメンバー２３人を発表した。北海道苫小牧市内で会見した飯塚祐司監督（５１）は「北京五輪はベスト８止まりだった。ベスト４に進出して、メダル獲得を目指す」と意気込んだ。

　２３人中、前回の２２年北京五輪から連続で選出されたのは主将のＤＦ小池詩織（３２）＝道路建設＝ら１２人。今年２月の最終予選で５ゴールを挙げ、Ｇグループ得点王となったＦＷ輪島夢叶（２３）＝道路建設＝ら１１人が五輪代表初選出となった。

　女子日本代表は、９８年長野五輪に初出場。１６年ぶり出場となった１４年ソチからミラノ・コルティナ五輪まで４大会連続出場で、６位がこれまでの最高成績。５度目の五輪では、悲願の表彰台を目指す。

　メンバーは以下の通り。

【ＧＫ】

ハロラン　麗

増原　海夕

川口　莉子

【ＤＦ】

細山田　茜

小池　詩織

人里　亜矢可

志賀　葵

関　夏菜美

山下　栞

佐藤　虹羽

秋本　なな

【ＦＷ】

浮田　留衣

前田　涼風

床　泰留可

三浦　芽依

小山　玲弥

志賀　紅音

輪島　夢叶

伊藤　麻琴

野呂　里桜

野呂　莉里

多田　藍

小平　梅花