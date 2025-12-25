女子アイスホッケー日本代表がミラノ・コルティナ五輪代表２３人を発表 １１人が初選出
日本アイスホッケー連盟は２５日、２０２６年ミラノ・コルティナ五輪に出場する女子代表「スマイルジャパン」のメンバー２３人を発表した。北海道苫小牧市内で会見した飯塚祐司監督（５１）は「北京五輪はベスト８止まりだった。ベスト４に進出して、メダル獲得を目指す」と意気込んだ。
２３人中、前回の２２年北京五輪から連続で選出されたのは主将のＤＦ小池詩織（３２）＝道路建設＝ら１２人。今年２月の最終予選で５ゴールを挙げ、Ｇグループ得点王となったＦＷ輪島夢叶（２３）＝道路建設＝ら１１人が五輪代表初選出となった。
女子日本代表は、９８年長野五輪に初出場。１６年ぶり出場となった１４年ソチからミラノ・コルティナ五輪まで４大会連続出場で、６位がこれまでの最高成績。５度目の五輪では、悲願の表彰台を目指す。
メンバーは以下の通り。
【ＧＫ】
ハロラン 麗
増原 海夕
川口 莉子
【ＤＦ】
細山田 茜
小池 詩織
人里 亜矢可
志賀 葵
関 夏菜美
山下 栞
佐藤 虹羽
秋本 なな
【ＦＷ】
浮田 留衣
前田 涼風
床 泰留可
三浦 芽依
小山 玲弥
志賀 紅音
輪島 夢叶
伊藤 麻琴
野呂 里桜
野呂 莉里
多田 藍
小平 梅花