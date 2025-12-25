日本アイスホッケー連盟は２５日、２０２６年ミラノ・コルティナ五輪に出場する女子代表「スマイルジャパン」のメンバー２３人を発表した。北海道苫小牧市内で会見した飯塚祐司監督（５１）は「北京五輪はベスト８止まりだった。ベスト４に進出して、メダル獲得を目指す」と意気込んだ。

２３人中、前回の２２年北京五輪から連続で選出されたのは主将のＤＦ小池詩織（３２）＝道路建設＝ら１２人。今年２月の最終予選で５ゴールを挙げ、Ｇグループ得点王となったＦＷ輪島夢叶（２３）＝道路建設＝ら１１人が五輪代表初選出となった。

女子日本代表は、９８年長野五輪に初出場。１６年ぶり出場となった１４年ソチからミラノ・コルティナ五輪まで４大会連続出場で、６位がこれまでの最高成績。５度目の五輪では、悲願の表彰台を目指す。

メンバーは以下の通り。

【ＧＫ】

ハロラン 麗

増原 海夕

川口 莉子

【ＤＦ】

細山田 茜

小池 詩織

人里 亜矢可

志賀 葵

関 夏菜美

山下 栞

佐藤 虹羽

秋本 なな

【ＦＷ】

浮田 留衣

前田 涼風

床 泰留可

三浦 芽依

小山 玲弥

志賀 紅音

輪島 夢叶

伊藤 麻琴

野呂 里桜

野呂 莉里

多田 藍

小平 梅花