【月刊コミックゼノン2026年2月号】 12月25日発売 価格：750円

「月刊コミックゼノン2026年2月号」書影

【拡大画像へ】

コアミックスは、「月刊コミックゼノン2026年2月号」を12月25日に発売した。価格は750円。

表紙と巻頭カラーは「Dressing 美容外科医 森野まりあ」。巻頭カラーでは「今から追いつく『Dressing』」と題して、今号で完結する「SNS骨切り編」をおさらいしている。

巻中カラーは「オタクに優しいギャルはいない!?」。「終末のワルキューレ」ではゴルニルの里に原初神が忍び寄る。

【Dressing 美容外科医 森野まりあ】

【あらすじ】

SNSで自身のコンプレックスであった口元を指摘され、”骨切り”手術を希望する百合華。美容外科医・まりあは、そんな百合華に顎変形症と診断をしつつ、「自分を否定していないか」と問う。その言葉で百合華は、他人の評価より自分の”本当の気持ち”に気づく。

【オタクに優しいギャルはいない!?】

【あらすじ】

修学旅行の行き先が北海道に決まったオタクくんたち。班決めや自由行動など、準備の段階からの三人の動向や駆け引きに目が離せない！日常生活でも伊地知がオタクくんの父親に会ったりと進展が！巻中カラーでは、アニメティザーや放送情報、主要キャストなどを公開！

【終末のワルキューレ】

【あらすじ】

真の歴史を知るゴルニルの民は、神器”岩冥鏡（ヨトゥンスペギル）”によって作られた壁の中で平穏に暮らしていた。しかし、”岩冥鏡”の解除法を漏れ聞いたヴェルクが禁忌を犯して外界へ出たことにより、事態は急変し、予測不能な危機に陥る。