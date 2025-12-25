ＦＩＸＥＲ<5129.T>が後場上げ幅を拡大している。正午ごろ、同社のエンタープライズ向け生成ＡＩサービス「ＧａｉＸｅｒ（ガイザー）」が、環境省で活用が開始されたと発表しており、好材料視されている。



最新の生成ＡＩ技術を活用することで、業務効率化とそれに伴うより本質的な業務への時間を創出するのが目的という。海外の文献、ガイドライン、科学論文など膨大な情報の収集と整理にかかる工数を削減するほか、資料作成の効率化、古いホームページのＨＴＭＬコードと現行法を比較することによる修正箇所の洗い出しなど技術分野での活用などが期待されている。



出所：MINKABU PRESS