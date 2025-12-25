順天堂大MF福田凌が沼津に加入「1年半でJリーグの舞台へ戻すという強い覚悟」
アスルクラロ沼津は25日、順天堂大からMF福田凌(22)が加入することを発表した。
福田は石川県出身で、ツエーゲン金沢U-15から興国高を経て順天堂大へ。加入に際してクラブ公式サイトを通じ、「必ずアスルクラロ沼津を1年半でJリーグの舞台へ戻すという強い覚悟を持ち、自分の持っている力の全てを注ぎます」と決意を語った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●MF福田凌
(ふくだ・りょう)
■生年月日
2003年9月11日(22歳)
■出身地
石川県
■身長/体重
180cm/74kg
■経歴
金沢U-15-興国高-順天堂大
■コメント
「2026年シーズンよりアスルクラロ沼津に加入することとなりました、順天堂大学の福田凌です。
まずは、サッカーを続ける環境を与えてくださったアスルクラロ沼津の関係者の皆さま、そしてこれまで支えてくださった家族、指導者の皆さん、仲間に心より感謝します。
必ずアスルクラロ沼津を1年半でJリーグの舞台へ戻すという強い覚悟を持ち、自分の持っている力の全てを注ぎます。応援よろしくお願いします!」
福田は石川県出身で、ツエーゲン金沢U-15から興国高を経て順天堂大へ。加入に際してクラブ公式サイトを通じ、「必ずアスルクラロ沼津を1年半でJリーグの舞台へ戻すという強い覚悟を持ち、自分の持っている力の全てを注ぎます」と決意を語った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●MF福田凌
■生年月日
2003年9月11日(22歳)
■出身地
石川県
■身長/体重
180cm/74kg
■経歴
金沢U-15-興国高-順天堂大
■コメント
「2026年シーズンよりアスルクラロ沼津に加入することとなりました、順天堂大学の福田凌です。
まずは、サッカーを続ける環境を与えてくださったアスルクラロ沼津の関係者の皆さま、そしてこれまで支えてくださった家族、指導者の皆さん、仲間に心より感謝します。
必ずアスルクラロ沼津を1年半でJリーグの舞台へ戻すという強い覚悟を持ち、自分の持っている力の全てを注ぎます。応援よろしくお願いします!」