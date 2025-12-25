　清水エスパルスは25日、横浜F・マリノスからMF井上健太(27)が完全移籍で加入することを発表した。

　神奈川県出身の井上は立正大淞南高から福岡大を経て、2021年に大分トリニータへ入団。2023年に横浜FMへ移籍し、今季J1リーグ戦では28試合に出場した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●MF井上健太

(いのうえ・けんた)

■生年月日

1998年7月23日(27歳)

■出身地

神奈川県

■身長/体重

172cm/72kg

■経歴

大崎SC-横浜ジュニオールSC-立正大淞南高-福岡大-大分-横浜FM

■出場歴

J1リーグ:96試合1得点

J2リーグ:34試合1得点

リーグカップ:24試合

天皇杯:15試合4得点

ACLE:11試合3得点

ACL:4試合

■コメント

▽清水側

「横浜F・マリノスから来ました、井上健太です。清水エスパルスで成功を勝ち取りたいです。ハングリーです。自分のすべてを出します。よろしくお願いします」

▽横浜FM側

「横浜F・マリノスを離れることになりました。

在籍した3年間、このクラブに関わるすべての方々に感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。

大好きだったクラブでプレーをできたこと。最高のチームメイト、スタッフと一緒に働けたこと。マリノスファミリーを感じることができた本当に幸せな時間でした。また、様々な経験をして、多くのことを学ぶことができました。

特に今年は苦しいシーズンでしたが、多くの新しいことを学ぶことができたシーズンでもありました。本当に苦しい時こそ、誰がこのクラブのために共に戦ってくれているのかが分かる。誰がこのクラブに本気ですべてを捧げているかを。

受け入れ難いこともありましたが、そんなことをも凌駕する真のマリノスファミリーに出会えたこと、僕の心にあった葛藤、苦悩を強烈なエネルギーに変えてくれました。

感謝してもしきれませんし、もうこんな思いをさせてもらえることはないと思います。そんな方々に結果で返せなかった悔しい気持ちをこの先も決して忘れずにいたいと思います。

これまでも積み重ねて、しんどい道を選択して人生を豊かにしてきました。ここで学んだことを活かして次に進みます」