　カマタマーレ讃岐は25日、建国大(韓国)のDFイ・ギサン(22)が2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」から加入することが内定したと発表した。

　クラブは公式サイトで、空中戦と対人守備に強いセンターバックと紹介。本人は加入内定にあたり、「クラブの良い成績を出すために練習場、スタジアムの中で最善を尽くす姿をお見せします」と意気込みを述べた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●DFイ・ギサン

(Lee Gi San)

■生年月日

2003年12月8日(22歳)

■出身地

韓国

■身長/体重

187cm/80kg

■特長

空中戦と対人守備に強いCB

■経歴

チュンナムアサンU15(韓国)-チュンナムアサンU18(韓国)-ハンマウムフットボールセンターU18(韓国)-建国大(韓国)

■コメント

「このたび、讃岐に加入することになったイ ギサンです。

素晴らしいクラブで初めてのプロ生活ができ光栄です。

クラブの良い成績を出すために練習場、スタジアムの中で最善を尽くす姿をお見せします。 どうぞよろしくお願いします。」