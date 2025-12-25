空中戦&対人守備に強いCB…讃岐が建国大イ・ギサンの来季加入内定を発表
カマタマーレ讃岐は25日、建国大(韓国)のDFイ・ギサン(22)が2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」から加入することが内定したと発表した。
クラブは公式サイトで、空中戦と対人守備に強いセンターバックと紹介。本人は加入内定にあたり、「クラブの良い成績を出すために練習場、スタジアムの中で最善を尽くす姿をお見せします」と意気込みを述べた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●DFイ・ギサン
(Lee Gi San)
■生年月日
2003年12月8日(22歳)
■出身地
韓国
■身長/体重
187cm/80kg
■特長
空中戦と対人守備に強いCB
■経歴
チュンナムアサンU15(韓国)-チュンナムアサンU18(韓国)-ハンマウムフットボールセンターU18(韓国)-建国大(韓国)
■コメント
「このたび、讃岐に加入することになったイ ギサンです。
素晴らしいクラブで初めてのプロ生活ができ光栄です。
クラブの良い成績を出すために練習場、スタジアムの中で最善を尽くす姿をお見せします。 どうぞよろしくお願いします。」
