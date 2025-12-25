池田エライザが自身のInstagramを更新し、もこもこのニットキャップをかぶったプライベートショットを披露。

【写真】あのちゃんプロデュースブランドのもこもこキャップをかぶってウィンクする池田エライザ

■池田「あのちゃんのラジオに被っていって驚かせたかった」

「あのちゃんのラジオに被っていって驚かせたかった」とコメントし、2枚の写真を披露した。池田が被っているのは、あのがプロデュースするアパレルブランド「HELL BLAU（ヘルブラウ）」のアイテムだ。青と水色のボーダー柄のマフラーニットキャップ姿で笑みを浮かべながらウィンクしているキュートなショット（1枚目）と口元に手を当ててじっとカメラを見つめる様子（2枚目）だ。

12月9日に放送された『あののオールナイトニッポン0（ZERO）』にゲストとして池田が出演。番組内では、あののラジオを聴くためにradikoに登録していることを明かすなど、池田によるあのへのリスペクトが感じられるトークが展開された。

SNSには「あのちゃんフアンすぎる」「姫感すごい！」「ウィンク可愛い」「絵になる美しさ」「モコモコ感かわいい」といった声が寄せられている。

■ラジオ番組終了後に顔を寄せ合う2ショットを披露

また、『あののオールナイトニッポン0（ZERO）』公式Xには、番組放送後の2ショットが公開された。そこには、ブルーのパジャマに身を包んだあのの隣で、ドット柄のブラウス姿を着た池田がはにかんだ表情を浮かべている。