音楽専門誌『音楽と人』の公式Xが更新され、2026年2月号（1月7日発売）の表紙をSixTONESが飾ることが明らかになった。あわせて表紙ビジュアルも解禁され、洗練された佇まいと大人の色気をまとった6人の姿に注目が集まっている。

【画像】SixTONES『音楽と人』2月号表紙ビジュアル／過去カバー

■個性豊かなジャケットスタイルで魅せるSixTONES

今回の表紙では、オレンジを基調とした背景の中、SixTONESの6人がそれぞれ異なるテイストのスタイリングを披露。

レザーやベロア、ツイードなど素材感の異なるジャケットを取り入れた落ち着いた装いで、真っすぐこちらを見つめる6人。スタイルは多彩でありながら、グループとしての一体感が自然と伝わってくる。

前列には松村北斗、ジェシー、高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）が腰掛け、後列には田中樹、京本大我、森本慎太郎が立ち並ぶ構図。ジェシーや高地の肩に手を添えるポージングも印象的で、6人の関係性を感じさせる仕上がりだ。

誌面の巻頭特集では、1月21日に初のベストアルバムをリリースするSixTONESを特集。メンバー個別インタビューを通して、これまでの歩みやグループとして積み重ねてきた時間、そしてこれから見据える未来について語られているという。6人それぞれの言葉から、SixTONESの現在地と次なるステージへの意志が感じられる内容となりそうだ。

表紙ビジュアルに対し、SNSでは「ビジュ強」「全員イケメンすぎ」「大人SixTONES最高」「6人とも素敵な眼差し」「オーラが別格」「ジェシーの手の血管漢すぎる」「北斗のビジュ好きすぎる」といった反響が相次いでいる。

■SixTONES『音楽と人』過去カバー