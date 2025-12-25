平和堂 <8276> [東証Ｐ] が12月25日後場(13:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比1.4％増の95.5億円となったが、通期計画の156億円に対する進捗率は61.2％にとどまり、5年平均の63.7％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比16.0％増の60.4億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比13.3％減の20.4億円に減り、売上営業利益率は前年同期の2.0％→1.6％に悪化した。



